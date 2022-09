Met de prijsstijgingen bezuinig je al snel op de leuke dingen in het leven. Maar dat hoeft niet, als je het slim aanpakt door deals te scoren. Daar weten Minke en Iris alles vanaf. Zij struinen al jaren het internet af op zoek naar acties.

Want daar kun je veel geld mee besparen, zeggen beide bespaarexperts. "Met een paar simpele stapjes, kun je al gauw tientallen euro's winnen per uitje. Als je het omrekent, is het een fantastisch uurloon", zegt Iris Newman, die haar volgers online onder de naam One Broke Girl vaak bespaartips geeft.

'Altijd korting op entreeprijs'

Naar het pretpark, de dierentuin of het zwembad, er is niks waar Iris naartoe gaat tegen de originele prijs. "Ik zorg er altijd voor dat ik korting op de entreeprijs krijg. En dat hoeft helemaal niet moeilijk te zijn", legt ze uit.

"Het is een kwestie van googelen. Voer de naam van het uitje in en zet er 'entree' en 'korting' bij. Zo stuit je vaak al op allerlei websites waar je soms tot wel 40 procent korting scoort. Een hoop geld dus." Ze noemt sites als Tripper, Vakantieveilingen, Uitjesmetkorting en Socialdeal.

Tweedehands cadeaubonnen

Het gaat niet altijd zo gemakkelijk. Er loopt bijvoorbeeld niet altijd een speciale actie. Toch kun je dan nog altijd een goede deal scoren, weet Iris. Hoe? "Door gebruik te maken van tweedehands cadeaubonnen."

Die vind je op website als Wissel.nl. Dat is de site waar Iris vaak haar tweedehands cadeaubonnen koopt. "Ook hierbij gaat het niet meer dan een paar klikken en het levert je vaak veel op."

In een paar klikken

"Via een kortingsactie ben ik zelf laatst naar Burgers Zoo geweest voor 60 euro voor drie personen. Anders hadden we 100 euro moeten betalen", zegt ze. "En het mooiste is: je ervaring is niet anders dan iemand die het volle pond betaalt."

Je kunt volgens haar voor ieder uitje een goede actie vinden. "Maar het is een kwestie van durven. En zo'n tweedehands cadeaubon, is dat wel te vertrouwen? Zeker wel. Ik heb nooit problemen. En als die er al zijn, krijg je gewoon je geld terug."

Deel van het bedrag terugkrijgen

Iris maakt samen met Minke van Kuijen een podcast waarin het duo allerlei bespaartips deelt. De twee leerden elkaar online kennen vanwege dezelfde expertise op het gebied van geld en aanbiedingen. Ook Minke is voor haar website 'Gierige Gerda' namelijk altijd op zoek naar de beste aanbiedingen.

Zij is vooral te spreken over zogenoemde cashbackacties. Dat zijn acties waarbij een consument een deel van het bedrag waarmee hij iets heeft gekocht terug kan krijgen. Vaak hoef je hier maar heel weinig voor te doen, zegt de bespaargoeroe.

Kassabon scannen

Anders dan haar vriendin Iris zet Minke die acties met name in bij het doen van de boodschappen. "De cashbackacties zijn vaak bij nieuwe producten. Als je de kassabon scant op bepaalde apps kun je zelfs het hele bedrag van dat product terugkrijgen."

Het is vooral buiten de zomermaanden om een handige manier om geld te 'verdienen', zegt ze. Want dan worden vaak nieuwe producten gelanceerd. "Maar doe het wel alleen bij producten die je echt nodig hebt."

5 euro per opdracht

Zo zijn er nog wel andere manieren om via dealtjes te besparen bij de supermarkt, gaat Minke verder. "Via apps als Roamler of Smartspotter krijg je een opdracht om een foto te maken van een schap of van actieplek in de winkel. Daarmee willen producenten inzicht krijgen in hun plek in de supermarkt."

En voor zo'n foto willen ze je veel betalen. "Voor sommige opdrachtjes kun je al gauw 5 euro krijgen. Tikt toch aardig aan en je hoeft er niet veel extra moeite voor te doen, want naar de supermarkt ga je toch."

Tot wel 75 procent besparing

Minke tipt nog een andere app op haar telefoon: Storewards. "Daarmee kun je kassabonnen van sommige supermarkten scannen. Elke bon levert 5 eurocent op. "Niet veel, maar je kan ook de bonnetjes van anderen inscannen. En die vind je genoeg in karretjes."

Alle acties kosten al met al wel even tijd. "Maar als je dit soort methodes in je routine past, valt dat reuze mee. En het levert je zeker wat op. Ik bespaar met alle deals tussen de 50 en 75 procent van wat ik zonder de acties kwijt zou zijn", zegt Minke.

'Handig voor iedereen'

Iris doet ook vaak aan geld-terugacties, maar dan voornamelijk bij webwinkels. Vrijwel elke grotere webshop is wel aangesloten bij cashbackwebsites. "Via zo'n website word je doorgestuurd naar een bepaalde webwinkel. Als je iets koopt, krijgt die website een commissie. Een deel daarvan betaalt de cashbacksite dan weer aan jou uit."

Je kunt hiermee structureel per aankoop tot wel 10 procent van het bestede bedrag terugkrijgen, zegt Iris. "Dat is een handige tip voor iedereen, want iedereen koopt wel eens wat online. Het is ontzettend makkelijk en snel verdienen."

Dubbel winst

Soms maakt Iris zelfs dubbel winst. "Dan combineer ik de cashback met een tweedehands cadeaubon. Dan scheelt je per keer toch wel een aardig bedrag." Dit jaar zit ze door haar bespaarmethodes al ruim boven de 1000 euro 'winst'.

Wat doet ze daar eigenlijk mee? "De kleinere bedragen uit de cashbackacties beleg ik. En van het geld dat ik bespaar via de kortingen die al zijn verrekend in de prijs kan ik meer leuke dingen doen."

Hobby die geld oplevert

Zowel Iris als Minke zijn al ruim 5 jaar fanatiek bezig met koopjesjagen en deals scoren. Waar het bij Minke uit bittere noodzaak is ontstaan doordat ze in financieel zwaar weer zat, is het bij Iris iets 'wat er altijd al inzat'. "Ik vind het zonde om geld uit te geven waar het niet hoeft."

Inmiddels is het het besparen bij beiden een 'uit de hand gelopen hobby' geworden. Maar wel eentje die geen geld kost, maar geld oplevert. En dat komt ook doordat ze zich niet te veel laten verleiden door ogenschijnlijke superdeals, zoals ze dat zelf zeggen.

Grootste valkuil

Dat is volgens Iris de grootste valkuil bij dealtjesjagen: iets tegen een ogenschijnlijke bodemprijs kopen en er bij nader inzien achter komen dat je het toch niet nodig hebt. Minke werkt daarom met een verlanglijstje. "Zo kan ik voor langere tijd de prijzen in de gaten houden. Daardoor kan ik de deals beter inschatten."

"Bedenk of je iets écht wil voordat je het koopt. En ga via vergelijkingssites na of de korting wel echt een goede korting is. Daar kun je vaak de prijshistorie zien", adviseert Iris. "En heb je iets gekocht waar je over twijfelt? Laat het thuis dan nog even in de verpakking staan. Als je het bij nader inzien niet mist, kun je het weer gemakkelijk terugsturen."