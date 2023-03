Per 5 minuten opschrijven wat je doet: wijkverpleegkundigen willen er al jaren vanaf. Ook de politiek wil er al jaren vanaf. Op 1 april zou het gebeuren, maar nu gaat dat toch niet door.

Vanaf 1 april zou de zogenoemde 5-minutenregistratie niet meer verplicht zijn. Maar minister Conny Helder voor Langdurige Zorg laat weten dat dat niet gaat lukken. Nieuwe regels voor de financiering van de wijkverpleging zitten in de weg, want nog niet alles voor het nieuwe systeem is klaar voor gebruik.

Cliëntprofielen lastiger dan gedacht

Als de nieuwe regels ingaan, hoeven wijkverpleegkundigen niet meer elke handeling te verantwoorden. In plaats daarvan komen er 'cliëntprofielen', waarmee over een langere periode de kosten van de zorg voor een cliënt berekend kunnen worden. Bijvoorbeeld per dag, per week, per maand of per kwartaal.

Maar het vaststellen van die profielen is lastiger dan gedacht. Daarom schrijft minister Helder in haar brief: 'Om de overgang naar cliëntprofielen zo gedegen mogelijk te laten verlopen, is besloten om het tijdstip waarop zorgaanbieders met de registratie kunnen beginnen uit te stellen.'

Minder recht op zorg

De cliëntprofielen die de 5-minutenregistratie moeten vervangen dus nog niet klaar om te gebruiken. Wijkverpleegkundige en bestuursvoorzitter Nathalie Meijerhof van wijkzorgorganisatie Volantis in Zorg in Groningen deed mee aan een pilot en vertelt wat er nog aan de cliëntprofielen mankeert.

"Als je bijvoorbeeld in een hokje aanvinkt dat iemand zelfstandig kan aan- en uitkleden, heb je ineens veel minder recht op zorg. Terwijl die mensen bijvoorbeeld wel hele ingewikkelde wonden hebben, of chemokuren aan huis." Tot dit systeem goed werkt, blijft de 5-minutenregistratie.

'Enorme administratieve last'

Meijerhof ervaart een enorme administratieve last van het gebruik van de 5-minutenregistratie. Ze wil er graag vanaf. "Elke handeling die wij uitvoeren moeten we nu verantwoorden en daar kunnen we per handeling 5 minuten aan koppelen. Voor een steunkous aantrekken zouden we 2 keer 5 minuten mogen rekenen, een been insmeren met zalf een keer vijf minuten."

"En zo stapelen we de zorgminuten op, om uiteindelijk aan de zorgverzekeraar door te kunnen geven waar we de zorg aan besteed hebben." Het is een enorme administratieve last, zegt Meijerhof. "Vooral door de toenemende complexiteit in de wijk en de ouder wordende populatie." Om later niet in conflict te komen met een zorgverzekeraar moet je alles uitgebreid omschrijven, bijvoorbeeld in het zorgplan, waar je naar kunt verwijzen.

Tijdrovend

Meijerhof schetst welke administratieve handelingen ze nog meer doet: "Het registreren van wat je doet bij iemand, doe je in een zogenoemd indicatieproces. Het indicatiegesprek duurt 1 tot 1,5 uur en daar komt een zorgplan uit voort. Maar stoot iemand zijn teen en vraagt dat zorg, dan wijzigt zo'n zorgplan dus weer."

Het opstellen van dat plan en dat weer wijzigen, kost tijd. En in die tijd zou Meijerhof liever contact hebben met de cliënt, of meer mensen zorg willen bieden. "Als wij meer tijd hebben, help je het hele zorgstelsel, zoals bijvoorbeeld het ziekenhuis die nu patiënten niet kunnen uitplaatsen." In 2018 werd gesproken over het snel afschaffen van de 5-minutenregistratie. Maar dat ging dus niet door. "Inmiddels wordt 2024 als jaartal genoemd", zegt Meijerhof.