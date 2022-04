Tot wel 55 minuten lang kunnen mensen in de wacht hangen bij de huisartsenpost. Dat hoeft niet te gebeuren volgens branchevereniging van de huisartsenposten InEen: naar schatting zou meer dan de helft van de telefoontjes niet nodig zijn.

Je hebt het vast weleens ervaren: je voelt je even niet zo lekker, dus googel je snel de symptomen. Na drie keer doorklikken blijkt dat je simpele verkoudheid ook een ernstige chronische aandoening zou kunnen zijn. Toch adviseert InEen om, voordat je de huisartsenpost gaat bellen, eerst op de website Thuisarts.nl op te zoeken hoe ernstig je klachten zijn.

Overbelast

Uit onderzoek van EenVandaag blijkt dat huisartsenposten in Nederland overbelast zijn. De telefonische wachttijden - die eigenlijk rond de 2 minuten zouden moeten liggen - zijn soms een half uur of langer.

De overbelasting komt aan de ene kant door een tekort aan triagisten die de vragen van bellende mensen beantwoorden. Maar aan de andere kant wordt er volgens InEen steeds vaker gebeld voor niet-urgente klachten.

50 tot 70 procent

"We spreken niet van onterechte telefoontjes", benadrukt een woordvoerder van InEen. De branchevereniging heeft geen precieze cijfers paraat, maar kan wel een inschatting maken.

"Als iedereen voordat hij of zij belt zich eerst afvraagt of de vraag diezelfde dag beantwoord moet worden, en op Thuisarts.nl kijkt, of de triagetool op de website van de huisartsenpost invult, scheelt dat mogelijk 50 tot 70 procent van de kostbare tijd van een triagist."

Betrouwbaar

De website is volgens InEen absoluut betrouwbaar. "De vragensteller kan er vele zorgvragen zelf beantwoorden. Ook op de website van de huisartsenpost staat een 'triagetool' die kan helpen."

Deze online 'tools' hebben als belangrijkste functie om te onderzoeken of een vraag wel of niet kan wachten tot de volgende werkdag van de eigen huisarts. Dat voorkomt telefoontjes die eigenlijk geen spoedgeval zijn, en volgens InEen "bespaart het tijd die de triagist dan kan besteden aan zorgvragen met een hoge urgentie."

Wanneer wie bellen?

Het verschilt per klacht wie je het beste kunt bellen. Er zijn vier opties: wachten tot je huisarts beschikbaar is, de huisartsenpost bellen, de huisartsenpost bellen en de spoedknop indrukken of, ten slotte, 112 bellen.

Als er geen sprake is van een levensbedreigende situatie, maar je inschat dat de zorgvraag grote spoed heeft, dan kun je kiezen voor de spoedknop zodat je sneller een triagist aan de lijn hebt. Maar bij twijfel: 'altijd eerst op Thuisarts.nl kijken'.

Campagne

Om duidelijk te maken wie je wanneer voor wat moet bellen, en dat het online opzoeken van je symptomen niet meer uit den boze is, hoopt InEen in samenwerking met het ministerie van VWS binnenkort een campagne te starten.

"Bij voorkeur doen we dit ook met de ambulancezorg, ziekenhuizen en zorgverzekeraars." Wanneer deze campagne zou starten is nog onduidelijk.