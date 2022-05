In een brandbrief schrijven twaalf thuiszorgorganisaties uit Noordoost-Brabant dat het water ze aan de lippen staat. De compensatie voor de coronakosten is nog niet binnen en het hoge ziekteverzuim in 2022 leidt tot extra uitgaven.

Nergens in de zorg is het ziekteverzuim zo hoog als in de thuiszorg. Het gemiddelde verzuim van 13,5 procent was het de hoogste van de hele coronacrisis. De combinatie van het hoge verzuim en het wachten op coronacompensatie zorgt voor rode cijfers bij thuiszorgorganisaties, zegt bestuurder Jef Mol van zorgaanbieder Santé Partners.

Rode cijfers

"Rode cijfers onder de streep kan niet de bedoeling zijn", zegt Mol. Hij doet het woord namens de twaalf zorginstellingen die vandaag de brandbrief naar koepelorganisatie Actiz hebben geschreven.

"We komen uit een periode met coronagolven", legt Mol uit. "Toen is er enorme inzet geweest in de wijkverpleging. Maar we hebben ook nog andere uitdagingen in de wijk. Een vacaturetekort en de vraag naar thuiszorg die blijft groeien. Dan moeten we het wel mogelijk kunnen maken om die zorg te leveren."

Ziekteverzuim is hoog

In de organisatie van Mol is het ziekteverzuim op dit moment 9,4 procent. "Dat is nog nooit zo hoog geweest. Zorg kan niet op pauze, dus je moet vervanging regelen."

"Dat loopt op in de miljoenen en dat is niet iets waar je als organisatie rekening mee houdt. Het zijn kosten die we zelf moeten betalen vanuit onze reserves", zegt Mol.

Nieuw personeel

Aantrekken van nieuw personeel is belangrijk in de thuiszorg. Wijkverpleegkundige Coralien Merkens hoopt dat andere mensen inzien hoe fijn het werk is. "Het is superleuk om te doen en ik zou niets anders willen dat dit werk", vertelt ze.

Coralien is blij om te zien dat de instellingen nu aan de bel trekken. "Door die brandbrief weet je dat je niet de enige organisatie bent die het moeilijk heeft. Dat scheelt. Maar we moeten wel zorgen dat we het oplossen."

Wachten op compensatie coronakosten

In 2020, toen corona begon, zijn er afspraken gemaakt om de extra kosten die de wijkverpleging maakt op te vangen. "Nu zien we dat deze kosten nog niet zijn vergoed, of vergoedingen die onzeker of nog in behandeling zijn. Daar wachten we op", zegt Coralien.

Het frustreert de wijkverpleegkundige. "Wij moeten keuzes maken welke zorg we kunnen verlenen en welke niet. Er wordt te makkelijk gedacht dat als iemand niet thuis kan wonen, dat de wijkverpleging wel even een paar keer langskomt. Wij zijn vaak makkelijk de oplossing voor een heleboel problemen. In plaats van elke keer brandjes blussen zou ik liever eens de tijd nemen om naar het echte probleem te kijken. Maar die tijd is er door personeelstekorten niet", zegt ze.

'Als wij omvallen is dat een recept voor heel veel problemen'

Op het punt dat er thuiszorgorganisaties omvallen zijn we nog niet, volgens Mol. Maar er zijn ernstige zorgen. "Als er geen wijkverpleging is kunnen ziekenhuizen patiënten niet kwijt of kunnen we niet voorkomen dat mensen naar het ziekenhuis moeten."

Wijkverpleegkundige Coralien hoopt dat er snel een vergoeding komt voor de coronacompensatie. "Dan kunnen we ook weer verder werken aan de toekomst van de wijkverpleging. Als je langer de tijd hebt, kun je aan langdurige oplossingen werken, zodat mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Nu lossen we steeds kleine problemen op."