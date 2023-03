Vanaf 1 april is er een hogere belasting op non-alcoholische dranken, zoals limonade. Het verandert ook voor plantaardige alternatieven voor melk. Voor koemelk verandert er niks, en dat schiet bij sommigen in het verkeerde keelgat.

Dat koemelk deze uitzonderingspositie heeft gekregen, is volgens het kabinet omdat het historisch gezien als 'gezond' en als 'eerste levensbehoefte' wordt beschouwd. Of dat ook echt klopt, zochten we uit.

Gezond patroon

Hoe gezond is melk nu eigenlijk? Volgens professor voeding en gezondheid Jaap Seidell van de Vrije Universiteit van Amsterdam past zuivel 'prima' in een gezond voedingspatroon. "Dan heb ik het over yoghurt, karnemelk, kaas en halfvolle of magere melk."

"In principe is melk gezond omdat het veel eiwitten heeft, makkelijk bruikbaar is voor ons lichaam en voldoende calcium heeft waar we ook behoefte aan hebben. Er zit geen extra suiker in. Het is een prima gezond product", legt lector voeding en gezondheid Annet Roodenburg van de HAS Green Academy uit.

Botbreuken

Maar noodzakelijk is melk volgens professor Seidell niet. "Moedermelk is gezond en dat hebben baby's elke dag nodig. Maar bij volwassenen is er maar een klein deel van de wereld dat echt melk gebruikt, zoals in het noorden van Europa en de Verenigde Staten. De meeste mensen op de wereld hebben geen melk en hebben het ook niet nodig."

Daar is lector Roodenburg het dan weer niet helemaal mee eens. "Het is wel een beetje noodzakelijk voor sterke botten. Als je te weinig calcium binnenkrijgt, ben je gevoeliger voor botbreuken. Dus als je geen melk drinkt, moet je calcium uit andere bronnen zoals noten of groenten halen. De calciumhoeveelheid daarin is doorgaans wel lager."

Te weinig voedingswaarden

Plantaardige melkvervangers zijn dan ook niet genoeg om de stoffen in koemelk te kunnen vervangen, zeggen beide experts. "Melk is doorgaans gezonder dan de plantaardige alternatieven, zeker als je halfvolle melk drinkt. Want de eiwitten zijn van hoge kwaliteit en er zijn vaak ook vitamines toegevoegd, die je niet in de plantaardige alternatieven ziet", zegt lector Roodenburg.

"De meeste zijn geen volwaardig alternatief voor melk. Ze hebben te weinig voedingswaarden", zegt professor Seidell. "Te weinig vitamines, mineralen en eiwitten." Sojamelk is daarentegen een uitzondering volgens hem, omdat het vaak verrijkt wordt met andere stoffen.