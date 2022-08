Met het watertekort wordt onderzocht of hogere prijzen voor drinkwater verspilling tegen kunnen gaan. Voor sommigen voelt het alsof alles weer op het bordje van de burger terecht komt, en niet bij de grote bedrijven. Maar volgens experts is dat niet waar.

Half september verschijnt een eerste onderzoek van bureau Berenschot om bewuster waterverbruik bij Nederlanders te stimuleren.

Bedrijfsleven wordt ontzien

Op dit moment betaal je in Nederland voor 1000 liter water 1,91 euro, inclusief 35 cent belasting. Bedrijven die veel water verbruiken, zijn vrijgesteld van die belasting. Volgens hoogleraar Milieueconomie Reyer Gerlagh van de Universiteit van Tilburg is het in het algemeen zo dat bedrijven in Nederland worden ontzien bij maatregelen.

"Nederland is traditioneel gericht op het ondersteunen van het bedrijfsleven. In landen waar dat niet gebeurt, gaat het economisch ook veel slechter en verdienen mensen minder. Maar het is overdreven om te zeggen dat in Nederland alleen de burger gepakt zou worden."

Grotere plaatje

Gerlagh is het er wel mee eens dat het voelt alsof de burger alles moet betalen, omdat het schort aan goede communicatie. "Maar uiteindelijk kiezen we zelf onze overheid. Wij kunnen zelf bepalen waar de Nederlandse overheid naar luistert."

Volgens hem moeten we het wel zien in het grotere plaatje: "De overheid heeft geld nodig voor bijvoorbeeld snelwegen, ziekenhuizen, enzovoort. Dat geld komt van bedrijven en burgers. Zolang de overheid niet onnodig geld uitgeeft en niet corrupt is, is het altijd een spel van hier belasting verhogen en daar verlagen."

Binnenlandbeleid loont

Met het beleid dat we in Nederland voeren om klimaatverandering tegen te gaan, is de politiek vaak bang dat bedrijven naar andere landen vertrekken. "Daar dreigen ze altijd mee als ze met de politiek om tafel zitten. Burgers worden daar ook bang van, omdat ze hun werk kunnen verliezen.

Maar dat is een 'overdreven angst', zegt Gerlagh. "Als je de prijzen verhoogt op grondstofverbruik, gaan bedrijven juist nieuwe technologieën ontwikkelen om minder te hoeven betalen. En die worden later ook nog eens gebruikt in andere landen."

Rekenen met basisniveau

En met problemen die over de hele wereld spelen blijft binnenlandbeleid 'zinvol', volgens hem. "Als je buurland aan klimaatbeleid doet, neem je dat als land bijvoorbeeld sneller over. Zo verspreiden Scandinavische regels over Europa en vervolgens over de wereld."

Maar hoe zit dat dan met water, aangezien dat geen wereldwijd probleem is? Volgens Gerlagh is het dan ook zeker noodzaak om bedrijven én burgers hetzelfde te belasten. "Voor elektriciteit en gas heb je een basisniveau voor wat je kan gebruiken, en pas daarboven komt er een belasting. Dus ook voor water kan dat."