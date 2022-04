Hebben we over een jaar of 5 nog wel voldoende drinkwater? Daarover zijn grote zorgen. Terecht volgens hoogleraar Luuk Rietveld. Hij ziet mogelijkheden in het aanboren van nieuwe bronnen: "Van iedere bron kan drinkwater gemaakt worden."

Drinkwaterbedrijf Vitens, dat water levert voor een kleine 6 miljoen mensen in Overijssel, Gelderland, Utrecht, Friesland en Flevoland, noemt het tekort een acuut en urgent probleem.

Tijd voor actie

Vitens wil dat betrokken overheden zogeheten vergunningstrajecten voor drinkwaterwinning gaan versnellen. Bedrijven hebben namelijk meer water nodig, maar Vitens moet nu soms nee verkopen omdat het drinkwater steeds schaarser wordt. Daardoor kunnen de bedrijven zich nu niet uitbreiden of vestigen. Dat speelt vooral in Twente.

Volgens Hoogleraar drinkwater aan de TU Delft, Luuk Rietveld komt de stijgende vraag naar drinkwater doordat er meer mensen en meer huizen zijn. Tegelijkertijd zijn die mensen meer water gaan verbruiken. "Niet alleen om te drinken, maar ook voor landbouw en industrie." En comfort speelt ook nog een rol. "Mensen willen een zwembadje in de tuin."

Oppervlaktewater

Vitens haalt nu drinkwater uit ons grondwater. Dat water zou ook gewonnen kunnen worden uit oppervlaktewater, zoals rivieren of kanalen, maar dat water zou volgens het drinkwaterbedrijf te vervuild zijn. Daarom zoeken zij de oplossing voor het tekort bij vergunningen.

Toch vindt Rietveld dat winnen uit oppervlaktewater serieus overwogen moet worden. "We moeten nieuwe leidingen en zuiveringen bouwen, bronnen aanboren. Daar zijn we 5 tot 10 jaar mee bezig. Als we nu geen actie ondernemen, dan hebben we zometeen een probleem."

Drinkwater flink duurder

Het huishoudelijke water is 20 procent van de totale waterbehoefte. "Grondwaterbronnen zijn de beste bronnen", geeft ook Rietveld toe. "Maar andere gebruikers, zoals de landbouw, hebben die kwaliteit niet per se nodig."

"Dat landbouw en drinkwater elkaars concurrent zijn, moeten en kunnen we voorkomen", vertelt Rietveld. "Van iedere bron kan drinkwater gemaakt worden. Dat gaat alleen wel flink duurder worden. Per dag geven we per persoon per dag 18 cent aan water uit, waar alles in zit: drinken, de wc doortrekken, douchen, wassen. Dat wordt dan 20 of 25 cent."