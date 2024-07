Dat leeftijd maar een getal is, weten beste vrienden Rianne (46) en Henk (68) als geen ander. Al tientallen jaren maken ze de mooie en mindere mooie momenten in elkaars leven mee. "Ik zou altijd voor onze vriendschap kiezen."

Een paar dagen weg op de motor, feesten bij een concert of uithuilen als het wat minder met je gaat. Vraag je Rianne Baas met wie ze dat het liefst doet, dan is er een heel duidelijk antwoord: Henk Bekker. De twee zijn al jaren beste vrienden, ondanks een leeftijdsverschil van 22 jaar.

Bij de volleybalclub

Het begon allemaal bij de volleybalclub in Bredevoort, vertelt Henk. "Rianne viel op, want ze kon echt heel goed volleyballen", herinnert hij zich. Contact hadden de twee toen nog amper.

Na 2 jaar bij de club vertrok Rianne uit het stadje, maar ze keerde 9 jaar later weer terug. "Een vriend van de volleybal had gehoord dat ze weer hier woonde", vertelt Henk. "En we besloten haar meteen te vragen of ze weer wilde komen volleyballen. Nou, dat wilde ze wel."

'Hij is mijn 'stuurorgaan''

Rianne besluit niet alleen te volleyballen, maar duikt daarbij in het bestuur van de club, waar Henk ook deel van uitmaakt. De twee blijken een goed team te zijn. Henk: "We konden goed met elkaar overweg, dus we deden binnen het bestuur veel samen." Zoals wedstrijdroosters maken of overleg met de gemeente. "En ik kwam er ook al vrij snel achter dat Rianne heel erg enthousiast is, maar ook heel erg impulsief. Dat was in reacties naar de gemeente toe niet altijd handig."

"Ja", vult Rianne lachend aan. "Dan zat het me soms hoog en zei hij: 'Tel nou maar even tot 10' en 'Doe maar een beetje rustig'." Vanaf dat moment stuurt Rianne mailtjes voor de gemeente eerst even langs Henk. "Hij is eigenlijk een beetje mijn 'stuurorgaan'", grapt ze.

Samen op de motor

Van daaruit groeien de twee naar elkaar toe. Ze leren elkaars familie kennen, doen regelmatig een biertje en klussen samen. En Rianne neemt zelfs motorrijles zodat ze samen kunnen rijden, nadat de vriend met wie Henk dat eerder deed kwam te overlijden. "We hebben al veel rondjes gemaakt met de motor, naar Duitsland en de laatste jaren door Nederland en naar de kust."

"Die tripjes hebben de nodige avonturen opgeleverd", blikt Rianne terug. Van de weg kwijt raken, tot per ongeluk op een Duits fietspad rijden. Rianne: "Ik zei nog: 'Henk, het is een fietspad'. 'Nee joh, echt niet', reageerde hij. Ik heb zo vreselijk gelachen." Zat raken ze elkaar niet, vertelt Henk.

Met een oudere dame in de kroeg

Daarbij zien ze elkaar tegenwoordig wekelijks in de kroeg, waar ze een oudere dame gezelschap houden. "Onze 'uitlaatbejaarde'", grapt Rianne liefkozend.

"We maakten een praatje met haar en ze bleek best eenzaam. Nu zien we haar elke zondag en als het Nederlands elftal tijdens het EK speelt, halen we haar ook op", vertelt Rianne. "De laatste tijd komen er steeds meer mensen bij haar zitten, daar is ze echt dankbaar voor."

Weinig opmerkingen over leeftijdsverschil

Als het gaat over het leeftijdsverschil, valt het bij de twee enorm mee wat voor reacties ze krijgen. "Als er al eens iemand een opmerking over maakt, dan is het dat ze denken dat ze mijn dochter is", laat Henk weten.

Rianne vertelt dat zij soms wel mensen tegenkomt die de vriendschap niet helemaal snappen. "Maar we gaan met de motor weg, hebben dezelfde muzieksmaak en gaan een aantal keer per jaar naar een concert." Als het zo goed klikt, maakt leeftijd volgens haar echt niets uit.

Over de vloer bij Henk

Bij Henk thuis zijn ze helemaal aan Rianne gewend, vertellen ze. Zo wordt ze bijvoorbeeld uitgenodigd met de kerstdagen en kletst ze met Henks zoons bij verjaardagen. Henks vrouw heeft Parkinson, en kan niet alles meer doen. "Op het begin was ze dan soms bang dat Rianne meeging, omdat zij niet kan, om te vervangen. Ze kent haar natuurlijk ook veel korter dan ik en moest daaraan wennen. Maar ondertussen gaat dat eigenlijk heel goed en snapt ze het ook."

De rest van hun omgeving weet ondertussen niet beter dan dat de twee veel samen op stap zijn. "We zitten nog steeds bij de volleybal", vertelt Henk. "En als daar iets georganiseerd wordt, ja dan schrijven ze altijd 'Henk en Rianne' als deelnemers. Want wij komen meestal samen wel."

'Ik dacht: hierna komt hij niet meer terug'

Maar binnen een vriendschap ben je er niet alleen in de leuke periodes, maar ook als het minder goed gaat. "Ik heb in een heel zware depressie gezeten, echt heel diep in de put", vertelt Rianne. "En Henk is wel echt degene die me uit dat diepe dal heeft gehaald."

Vooral in de coronatijd ging het niet goed met Rianne. Ze heeft een eigen reisbureau, maar had door de pandemie bijna geen inkomsten. Als alleenstaande moeder moet ze voor drie kinderen zorgen, haar ex-partner is overleden. Henk bleef haar opzoeken en was een luisterend oor. "In die tijd was ik ook weleens echt heel onaardig tegen hem, dan dacht ik: misschien komt hij hierna niet meer terug", legt Rianne uit.

Onvoorwaardelijke vriendschap

Toch stond Henk dan de volgende dag gewoon weer voor de deur. "Dat kan ik nog steeds enorm waarderen. En dat realiseer ik me ook iedere dag, of wanneer we een biertje zitten te drinken, wat hij voor mij heeft betekend."

"Hij had ook kunnen zeggen: bekijk het maar en zoek het lekker uit", gaat Rianne verder. "Dat heeft hij niet gedaan. Hij is blijven komen, iedere keer opnieuw. Dat is onvoorwaardelijke vriendschap. Een bijzondere plek in mijn hart had hij al, maar ik weet nu zeker: als iemand me zou vragen om de vriendschap met Henk op te geven omdat zij dat willen, dan zeg ik 'nee'. Ik zou dan altijd voor Henk, voor die vriendschap, kiezen. Want ik weet dat die er altijd zal zijn."

'Ze staat altijd klaar'

Tegelijkertijd ziet Henk die eigenschap ook in Rianne zelf. "Wat ik bewonder is dat ze ondanks alles altijd klaarstaat voor iemand anders. Ik ken genoeg mensen die je kan vragen wat je wil, maar die steevast altijd 'nee' zeggen. Die zijn zo met zichzelf bezig dat ze geen tijd hebben voor anderen."

Dat terwijl Rianne zelf ook erg druk is, weet Henk. "Maar je weet gewoon van haar, als je om hulp vraagt, dat ze onmiddellijk zegt: 'Dat gaan we doen, we gaat het regelen'."