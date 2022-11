Veehouders vrijwillig laten stoppen zou volgens veel mensen de beste weg uit de stikstofcrisis zijn. Gert en Rianne Krol uit Weert dachten er lang over na en doen nu mee aan een opkoopregeling: "Stoppen is ook ondernemen."

De zogenaamde MGA1-regeling is op dit moment de enige beschikbare vrijwillige opkoopregeling. De regeling loopt nog tot eind deze maand. In Limburg doen 40 veehouders eraan mee: volgens de provincie zelf zijn ze daarmee koploper in het land.

'Nooit gedacht'

Het bedrijf van Gert en Rianne Krol is er daar dus één van: zij houden het boeren voor gezien. Normaal is er bij hen plek voor 100 koeien, nu is de stal leeg. "Ik had nooit gedacht dat zit zou gebeuren", vertelt Gert. "Maar het is een samenloop van omstandigheden."

"Onze kinderen hebben alle drie aangegeven dat ze het bedrijf niet willen opvolgen. En met onze leeftijd en het aantal koeien dat we hadden, werd de werkdruk toch wel hoog. Toen kwam deze regeling voorbij en hebben we alles op een rijtje gezet. Financieel pakte dat niet onaardig voor ons uit."

Bekijk ook video Hoe er geld verdiend wordt aan het doorverkopen van stikstofrechten

Blijven wonen op dezelfde plek

De handtekeningen onder het opkoopcontract zijn net gezet. "Het bedrijf is nu nog van ons", vertelt Gert. "We moeten de vergunning nog in laten trekken en dan kunnen de gebouwen hier gesloopt worden."

Het betekent niet dat ze weg moeten van de plek waar ze al jaren wonen. "We kopen de ondergrond weer terug, dat wordt dadelijk landbouwgrond." Die mogelijkheid was een belangrijke reden voor Gert en Rianne om op de regeling in te gaan. "Toen hebben we de keuze genomen om te stoppen. Stoppen is ook ondernemen."

Verslaggever Joris Kreugel gaat langs bij Gert en Rianne Krol die hun handtekening zetten onder het opkoopcontract

Te weinig middelen voor iedereen

De Limburgse gedeputeerde Geert Gabriëls gaat over stikstof en handelt het tekenen van het contract af met Gert en Rianne. Hij vertelt dat boeren zeker niet negatief tegenover uitkoop staan. "Dit is de eerste uitkoopregeling die er is. We hebben de oneffenheden weggehaald, zodat boeren zich comfortabel voelen om de keuze te maken. 40 boeren hebben zich aangemeld voor deze regeling."

"Ook andere agrariërs die vrijwillig willen stoppen hebben zich gemeld, maar daar hebben we nog geen financiële middelen voor. We zouden graag willen dat er geld komt van het rijk om ook die stoppers op te kopen. Ik zou zeggen: als er urgentie is, zorg dan ook dat je daar de middelen voor beschikbaar stelt."

Verrassing

Gert vertelt dat het voor veel collega's als een grote verrassing kwam dat hij zijn bedrijf van de hand deed. "Wij zijn altijd heel gedreven geweest, woonden generaties op dezelfde locatie. Voor veel bedrijven wordt het toch gezien als een schande om te stoppen, maar het is pas een schande als je doorgaat met iets dat geen zin meer heeft."

"Als je zin hebt om het te doen, moet je doorgaan, maar er is zoveel meer in het leven dan alleen boeren. Al honderden jaren lang komen er steeds minder boeren en gaan zonen en dochters ook gewoon het bedrijfsleven in. Daar is niks mis mee."

Bekijk ook Zonder onteigening had ons land er heel anders uitgezien

'Maak één regeling'

Toch heeft Gert nog wel aanmerkingen op de manier waarop de regeling nu is opgezet. "Er wordt heel veel over gepraat en er worden veel rapporten gemaakt. De regeling komt vanuit de overheid, maar de provincies moeten daar dan weer invulling aan geven. Die moeten dan weer het wiel uitvinden. Als je kijkt hoe lang we al met de koopovereenkomst bezig zijn geweest, daar had de overheid best meer regie in kunnen nemen."

Naast de regeling waar Gert nu aan meedoet, zijn er nog twee regelingen in de maak. "Maak het nou niet zo moeilijk, maar maak één regeling voor bijvoorbeeld de komende 3 of 5 jaar. Niet geïndexeerd, dus hoe eerder je meedoet hoe gunstiger dat is. Dan weten provincies en ambtenaren hoe de regeling in elkaar zit en kunnen boeren instappen wanneer ze daar klaar voor zijn."