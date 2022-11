Ruzie door corona? Je bent niet de enige. Maar een vriendschap herstellen is zo makkelijk nog niet. Toch is het volgens gelukspsycholoog Josje Smeets juist nu het goede moment om elkaar weer op te zoeken. Hoe je dat doet? Ze geeft een stappenplan.

Uit een eerder onderzoek van EenVandaag bleek dat ruzie tussen vrienden door corona zo vreemd nog niet was. In sommige gevallen leidde zo'n ruzie zelfs tot het verbreken van het contact. Maar wat als je die vrienden bent gaan missen?

'Mensen zijn sociale wezens'

"Als een vriendschap is verbroken door corona, is het zeker nu een goed moment om het contact weer proberen op te pakken", zegt de gelukspsycholoog. "Corona is nu minder actueel, waardoor andere aspecten van een vriendschap belangrijker zijn. Op basis van die andere aspecten kun je elkaar weer vinden en de vriendschap in ere herstellen."

Dat vrienden elkaar nu weer opzoeken, is volgens haar dan ook niet zo vreemd. "Mensen zijn sociale wezens. Diep vanbinnen zijn we altijd bezig met overleven. En je vergroot je overlevingskansen als je meer contact hebt met andere mensen. Je brein beloont dat zelfs met het gelukshormoon."

'Vriendschap is verslavend'

"Nu alle maatregelen zijn opgeheven en we weer in contact komen met anderen, krijg je dat gelukshormoon vaker. Daardoor weet je weer hoe fijn dat voelt en wil je er meer van. Maar nu denken mensen: wie zijn dan al mijn vrienden? Ik heb er nog maar een paar. En dan denk je ook aan die verwaterde vriendschappen."

Smeets vergelijkt vriendschappen ook wel met chocola: "Het werkt verslavend, omdat je in je brein wordt beloond. Doordat corona nu minder speelt, raken we weer gewend aan meer contacten en willen we er ook meer van."

Verbroken vriendschap herstellen

Maar hoe doe je dat dan, zo'n verbroken vriendschap herstellen? Smeets heeft er een stappenplan voor. "De eerste stap is het allerergst. Want wat we vaak zien in verbroken vriendschappen is dat beide partijen wel willen, maar niet durven."

"Omdat wij dus sociale wezens zijn, is onze diepste angst om afgewezen te worden", legt de psycholoog uit. "Bang dat we we er niet meer bij horen, niet aardig gevonden worden. En die angst is bij een verbroken vriendschap waarheid geworden. De kans om dat nog eens mee te maken, willen we daarom zo klein mogelijk maken."

Leg contact

"Maar de enige manier om die angst de kop in te drukken is door de angst onder ogen te komen", adviseert ze. "Op die manier leer je je brein dat de angst misschien wel ongegrond is. Dus allereerst: ga eropuit en leg dat eerste contact."

Als je dan afspreekt, is het vervolgens belangrijk dat je direct het probleem bespreekt, zegt de psycholoog. "En geef daarbij ook je eigen fouten toe. Het is makkelijk om eroverheen te praten en de ander de schuld te geven."

Geen voorwaarden, maar verwachtingen

"Maar in een vriendschap is er altijd een evenwicht dus zit er ook aan jouw kant iets fout. Al is het alleen maar dat je geen contact hebt gezocht. Door je fout toe te geven, doe je een handreiking en is de kans op herstel vele malen groter", vertelt Smeets.

"Daarna ga je gelijkenissen opzoeken, alle dingen waar je het wel over eens bent. En de laatste stap is dat je vooral geen voorwaarden stelt, maar wel verwachtingen uitspreekt. Wat wil je met de vriendschap in de toekomst? Wat betekent de vriendschap voor jou?"

Geen garantie

Het stappenplan geeft geen garantie op succes, benadrukt de gelukspsycholoog. Je kunt erachter komen dat een vriendschap niet meer hersteld kan worden. "Dat accepteren lukt beter als je bedenkt: dit was een mooie levensfase die we met elkaar gedeeld hebben, maar blijkbaar ben ik een stapje verder. Nu zit ik in een andere fase. Welke vrienden passen daar beter bij?"

Misschien zijn dat andere vrienden met wie je omgaat, of moet je op zoek naar nieuwe vrienden: "Maar ga vooral niet bij de pakken neerzitten. Maak van het probleem een uitdaging."