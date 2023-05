Ad Haarhuis, ook wel bekend als Ad Ballon, moet na 50 jaar in het vak stoppen als ballonvaarder vanwege zijn leeftijd. En daar baalt hij enorm van, zeker omdat hij alle medische controles glansrijk doorstaat. "Voor mij blijft het: hoe hoger, hoe beter."

Want hoe hoger, hoe meer je als een vogel in de lucht bent, vertelt Ad. "Ik heb een vogelmentaliteit. Als ik er eentje zie vliegen, vraag ik me altijd af wat ze doen. Eten halen, bijvoorbeeld. Maar ik denk vooral dat ze het vliegen gewoon heel mooi vinden."

50 jaar lang

Ad Haarhuis wordt over een paar maanden 70, en volgens de Europese regelgeving mag hij dan geen ballonvaarder meer zijn. Noodgedwongen met pensioen dus. "Dat vind ik heel lastig", zegt hij. Want hij was degene die 50 jaar geleden de ballonvaart introduceerde in Nederland.

"In 1970 vaarde het eerste mandje van de eerste heteluchtballon in Nederland", vertelt Ad glunderend. "In 1965 werd het uitgevonden door een Amerikaan, die er al sinds de Tweede Wereldoorlog mee bezig was." Eigenlijk best nieuw dus, die heteluchtballon.

Advertenties in de krant

Toen Ad net begon, trok hij publiek aan door advertenties te plaatsen in de krant. "Onder 'te koop aangeboden', want daar keek ik zelf ook altijd het meest", zegt de ballonvaarder.

"'Met het verkeerde been uit bed gestapt? Maak een ballonvaart bij Ad Ballon. Weer ruzie met je vrouw? Maak een ballonvaart bij Ad Ballon.' En dat begon wel op te vallen", lacht hij.

Leegte

Maar daar komt nu na 50 jaar en bijna 5.000 ballonvaarten een einde aan. "Eerst vond ik het niet zo erg om te stoppen", zegt Ad. "Dan heb je tijd voor andere dingen, kan je je hobby nog gewoon uitvoeren. Maar langzaam drijft het werk dan uit je handen."

"Ik merk nu al die leegte", zegt hij. "En dat past helemaal niet bij mij. Ik doe graag wat ik zelf wil. Ik heb dit zelf opgezet, ben er zelf mee begonnen. Waarom zegt iemand anders tegen mij dat het niet meer mag? Vorig jaar kreeg ik nog van een medicus te horen dat alles goed is."

Onterecht

Ad is het ermee eens dat je vaardigheden minder worden vanaf je 70ste, maar heeft daar wel een kanttekening bij. "Leg die grens dan bij iemands medische of psychische status. Maar niet een willekeurig getal, ik vind dit gewoon onterecht."

"Ik zou dan ook tegen iedereen willen zeggen: als je 70 bent, niet stoppen, gewoon doorgaan met waar je goed in bent", zegt Ad. Er wordt nog gekeken naar de Europese regelgeving en of het niet anders kan, maar eventuele wijzigingen komen helaas niet meer op tijd voor Ads verjaardag.