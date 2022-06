Steeds meer huishoudens krijgen financiële problemen in de komende maanden, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. Hoofdeconoom Marieke Blom van ING Bank ziet dat de problemen bij huishoudens steeds groter zullen worden. Ook bij Hetty.

Nederland kent zo'n 8 miljoen huishoudens. Volgens een nieuw onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB) kunnen 1,2 miljoen huishoudens in de komende tijd problemen krijgen met het betalen van hun vaste lasten.

100 euro per week

Ook Hetty Knottenbeld merkt dat het financieel lastiger wordt voor haar en haar twee kinderen. "Ik doe helemaal niets geks, maar moet nu al geld van mijn andere rekeningen halen om het einde van de maand te halen. Bij de supermarkt is het brood in een paar maanden tijd 1 euro duurder geworden. Melk wordt elke maand 10 cent duurder en het gaat maar door."

Het lukte haar jarenlang om voor 100 euro per week voor boodschappen rond te komen. "Nu red ik het nog maar amper met 150 euro per week. En daar doe ik echt geen gekke dingen voor. We eten amper vlees en drinken geen wijn."

'You ain't seen nothing yet'

"De ergste klappen moeten nog komen", hoort Marieke Blom van de energiebedrijven. "Die vertellen mij: you ain't seen nothing yet." Als hoofdeconoom van de ING ziet ze dat het nu nog een kleinere groep is die in de problemen komt door de hogere energieprijzen.

"De meeste contracten moeten nog eindigen, dan gaan de problemen echt toenemen. Mensen zitten nu nog in een vast contract, maar als die eindigt, zal de gasrekening voor die mensen nog stijgen. Dat gaat voor nog veel meer mensen een probleem worden."

Uitlegvideo: zo brengt de hoge gasprijs mensen in financiële problemen

Budgetcoach

Zonder buffer ziet Hetty zichzelf op een gegeven moment onderuit gaan. "Ik ben ondernemer. Dat gaat prima, maar waar we het voorheen voor deden, dat lukt niet meer." Hetty werkte zelf jarenlang als budgetcoach, maar moet nu zelf ook broekriem aanhalen. "Medelijden is niet nodig, maar er moet geld bij elke maand."

"Dat was waarom ik ondernemer werd, zodat je niet je hele leven op je werk zit, maar nu is dat wel nodig. Ik wil niet inleveren, helemaal niet op mijn boodschappen." Het gaat bij Hetty om zo'n 200 tot 300 euro per maand die ze tekort komt.

'Kabinet niet doelmatig'

Het CPB ziet dat de maatregelen die het kabinet al genomen heeft maar deels effectief waren, en in principe niet doelmatig. Toch werd er twee keer ongeveer 3 miljard euro uitgegeven. Vooral om mensen te compenseren voor hun hoge energierekening, maar ook om de btw op gas en elektriciteit te verlagen.

Econoom Blom ziet ook dat de compensaties niet doelmatig waren. "Er is geld uitgegeven, maar 70 tot 80 procent gaat naar de helft van de Nederlanders met het hoogste inkomen."

Armoedebestrijding

Blom ziet dat het veel belangrijker is om het kabinet te laten ingrijpen op echte armoedebestrijding. "Je moet veel gerichter gaan compenseren voor de echte lage inkomens en tegen de hoge inkomens zeggen dat zij niet gecompenseerd gaan worden."

"In de loop van het jaar ga je namelijk zien dat 20 tot 30 procent van de huishoudens, die met de laagste inkomens, echt in de problemen gaan komen. Zij moeten dingen gaan laten, die ze niet meer kunnen betalen. Dat zijn uitgaven die echt pijn gaan doen."