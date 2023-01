Nederlandse huishoudens zijn afgelopen jaar niet alleen vaker in de financiële problemen gekomen, ze zoeken ook in toenemende mate hulp bij het orde maken van hun financiële administratie. Dat blijkt uit cijfers van vrijwilligersorganisatie Humanitas.

Met circa twintigduizend vrijwilligers is Humanitas één van de grootste vrijwilligersorganisaties van Nederland. In 2022 zagen meer dan driekwart van de Humanitas-afdelingen het aantal individuele hulpvragen voor het project Thuisadministratie groeien. Meer mensen en nieuwe groepen mensen kloppen aan om hulp.

Ongeopende envelop

Mataralda wordt ook geholpen door Humanitas. Ze woont in Duivendrecht, gemeente Ouder-Amstel, werkte voorheen als anesthesist. Vijf jaar geleden raakte ze betrokken bij een auto-ongeluk. Ze loopt een whiplash op en heeft last van concentratiestoornis. Sindsdien krijgt ze een WIA-uitkering. "Ik had best een goede baan, maar door corona verloor mijn man zijn baan in horeca. Mijn WIA-uitkering werd verlaagd en dan kom je dus wèl in de financiële problemen."

Mataralda verloor daarnaast ook het overzicht op de financiën en klopte aan bij Humanitas: "Als je niet goed in je vel zit en er komt zo'n envelop binnen, dan voelt dat als een bedreiging. Zelf een toeslag aanvraag lukt me eigenlijk niet. Als je een instantie belt moet je een heel menu door en dan blijkt dat je toch bij een andere instantie moet zijn. Dan zie je door de bomen het bos niet meer. En dan voel je je schuldig: ik heb een goede baan gehad, dus waarom snap ik dat niet?"

'Als je in de problemen komt, krijg je stress'

Met name bij de de financiële spreekuren van Humanitas is het druk. In 2022 was er een stijging van 14% van het aantal mensen dat die om hulp vroeg. Via het project Thuisadministratie helpen vrijwilligers mensen met het op orde krijgen van hun financiële administratie. Nathanya van Lith van Humanitas "We koppelen een goed opgeleide vrijwilliger aan een deelnemers. Een goede klik is belangrijk. Een vrijwilligers gaat dan vaak wel 6 tot 12 maanden elke week langs om mensen te coachen richting financiële zelfredzaamheid."

"Als je in de problemen komt, krijg je stress. Dan raak je in paniek en je oplossingsvermogen neemt af. Dan mensen beslissingen die niet handig zijn."

Minister Schouten herkent het beeld

Minister Carola Schouten van Sociale Zaken is verantwoordelijk voor armoedebeleid. Zij herkent het beeld dat veel Nederland overzicht op hun financiën missen en hulp zoeken. "Dat is aan de ene kant schrijnend. Aan de andere kant vind ik het fijn dat mensen wel de drempel over durven om hulp te vragen", zegt ze.

"Je hoopt dat mensen snel aankloppen, juist omdat er in het begin heel goed iets aan te doen is. Als we die mensen in beeld hebben, kunnen we ze helpen om het probleem niet groter te laten worden."

Regelingen vereenvoudigen

Het kabinet heeft meerdere maatregelen genomen om huishouden financieel te ondersteunen. De vraag is of huishoudens door de bomen nog het bos kunnen zien. Schouten: "Het is niet altijd makkelijk. Dat geef ik gelijk toe. Sommige mensen hebben te maken met 13, 14 of 15 regelingen."

"Een van mijn speerpunten is dan ook om de regelingen eenvoudiger en te verminderen. Dat is volgende week opgelost. In de tussentijd ben ik blij dat er organisaties zijn zoals Humanitas die hulp bieden en het vertrouwen hebben van mensen."