Nu Gazprom de gaskraan heeft dichtgedraaid, klinkt de roep om Gronings gas steeds harder. Maar volgens staatssecretaris Hans Vijlbrief van D66 is dat niet nodig: "Winning in Groningen maakt niets uit voor de gasprijs".

Donderdag debatteerde de Tweede Kamer over de hoge gasprijzen. Volgens staatssecretaris Hans Vijlbrief (D66) is het opendraaien de gaskraan in Groningen niet de oplossing voor de hoge prijzen. Wijzend naar de media zei hij dat "iedereen dat zou moeten opschrijven, zodat deze fictie uit de wereld kan worden geholpen".

Effect van Gronings gas is verwaarloosbaar

Volgens hoogleraar energie-economie Machiel Mulder maakt extra gas uit Groningen voor de gasprijs niet zoveel uit. "Als meer gas in Nederland vrijkomt, heeft dat ook invloed op de markt in andere Europese landen, waardoor het uiteindelijke effect op de gasprijs weer kleiner wordt."

Mulder vertelt hoe die invloed op de markt in andere landen werkt: "Gas kan vrijuit stromen vanuit Nederland naar onder andere Duitsland en Italië. In die landen is de prijs op gas daarom hetzelfde. Gronings gas heeft dus direct een effect op de gasprijs van andere Europese landen." Die landen leveren net zo goed gas en Nederland is daarin zeker niet de grootste speler. Daardoor is het effect van het Gronings gas volgens Mulder verwaarloosbaar op de gasmarkt.

Zekerheid van gas uit Groningen

De gasprijs wordt volgens energie-expert Lucia van Geuns van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies bepaald op spotmarkt TTF en via vastgelegde contracten. De prijs kan daardoor zeker beïnvloedt worden, maar "het gaat dan om de Europese prijs, en niet om de gasprijs voor alleen de Nederlanders".

De reden waarom we dan toch weer op Gronings gas zouden moeten overgaan, ligt volgens van Geuns vooral bij de zekerheid die het biedt. "Mogelijk, vanwege de huidige situatie, zou het kunnen dat er moeilijkheden ontstaan in het leveren van gas. Stel dat het dus heel koud wordt in de winter, dan kan daar op worden gereageerd door meer Gronings gas te winnen."

Vraag en aanbod

Mulder legt uit dat zelfs tijdens die schaarste, waarin dus de vraag en de prijs hoog zijn, Gronings gas alsnog geen groot effect heeft op de prijs. "Ook dat effect verwatert zodra het gas wordt verhandeld op de Europese markt." Gronings gas is dus eigenlijk alleen een zekerheid voor huishoudens, maar het verandert vrij weinig aan de kosten.

Hoe gaat die prijs dan wel omlaag? Dat is volgens Van Geuns nog altijd een kwestie van vraag en aanbod. "Als er heel veel aanbod is, gaat de prijs natuurlijk omlaag."

'Druppel op een gloeiende plaat'

Maar helaas, volgens Mulder kan het Gronings gas er ook niet voor zorgen dat het aanbod hoger wordt. Daarvoor is het simpelweg niet genoeg.

"Het Groninger gasveld produceert nu 2 miljard kubieke meter per jaar", vertelt hij. "Zelfs als je dat verhoogt naar 10 miljard, dan is alsnog de Europese markt daar een veelvoud van. Dat is dan echt een druppel op een gloeiende plaat."