Verantwoordelijk staatssecretaris Vijlbrief moet vandaag nog met een oplossing komen voor het tekort aan subsidiegeld voor gedupeerden door de aardbevingen in Groningen. Dat zegt CDA-Tweede Kamerlid Agnes Mulder.

"Vreselijk om te zien wat de Groningers wordt aangedaan", zegt Mulder. Ze heeft het over de ratrace die ontstond onder gedupeerden met schade aan hun woning door gaswinning. Ze probeerden allemaal 10.000 euro subsidie te bemachtigen. De een lukte het, de ander niet. Vooraf was namelijk al bekend dat de in totaal 220 miljoen euro niet genoeg zou zijn.

'Staatssecretaris moet vandaag iets doen'

Mulder verwijst naar een Tweede Kamerdebat eind vorig jaar. "Daar was het argument dat het kabinet demissionair was en daardoor niets kon veranderen aan het beschikbare bedrag."

Ze vindt dat, nu het nieuwe kabinet is aangetreden, de kersverse staatssecretaris voor Mijnbouw Hans Vijlbrief zo snel mogelijk moet laten weten hoe hij het tekort aan subsidie gaat oplossen. Gisteren beloofde Vijlbrief via zijn woordvoerder dat hij 'serieus zal kijken of er extra geld bij moet'. Wat het Mulder betreft moet de staatssecretaris vandaag nog met een oplossing komen. "Morgen wordt het behandeld door Provinciale Staten, daarvoor moet er echt duidelijkheid zijn."

Demonstratie

"Ik wil hem (Vijlbrief, red.) de gelegenheid geven dat hij dit nú oppakt en duidelijk maakt dat het goed moet komen voor de Groningers. Hij moet ervoor zorgen dat iedereen die recht heeft op het geld, dit moet krijgen. Zo snel mogelijk", zegt het Tweede Kamerlid.

Gedupeerden willen aanstaande zaterdag een demonstratie houden in Groningen en het kan zomaar zijn dat Mulder daarbij is, vertelt ze. "Maar het moet niet nodig zijn." Waarom Mulder denkt dat het kabinet nu wel zal luisteren naar haar oproep? "De beelden maken het anders, ze hebben nu zelf de wanhoop in de ogen van de Groningers gezien."