Veel Groningers keken uit naar vandaag: het verhoor van oud-minister Henk Kamp in het onderzoek van de parlementaire enquêtecommissie naar de gaswinning in Groningen. Ger Warink uit het zwaar getroffen gebied Loppersum zit voor de buis.

Henk Kamp is een van de hoofdrolspelers in de verhoren. Hij was minister van Economische Zaken tussen 2012 en 2017 en verantwoordelijk voor het oppompen van gas in 2013. Dat is een belangrijk jaartal, omdat er toen 54 miljard kubieke meter gas werd opgepompt. De grootste hoeveelheid gas die ooit werd gewonnen in 1 jaar.

Dijsselbloem

Het gebeurde vlak nadat in 2012 de zwaarste aardbeving plaatsvond: 3,6 op de schaal van Richter bij Huizinge. In 2012 werd er nog 47 miljard kuub gewonnen. Gedupeerde Ger volgt de parlementaire enquête op de voet. Hij heeft hoge verwachtingen van het verhoor van Kamp, dat om 14.15 uur is begonnen.

"Ik heb Dijsselbloem (voormalig Minister van Financiën, red.) bekeken. Het verbaasde mij dat hij het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), dat de regering adviseerde over de veiligheid van het gebied hier, zo wegzette. Hij zei dat de kennis van hen zeer, zeer matig was. Niet alleen van hem maar ook van KNMI en TNO. Maar met name irriteerde hij zich aan de SodM."

Huis verloren

"Het is natuurlijk altijd geldgedreven geweest", zegt Ger. "Ze kwamen net uit de crisis, dus de staatskas moest gespekt worden." Ondertussen zit Ger al meer dan 15 jaar in de problemen, vertelt hij. "In 1991 zijn we al een huis verloren aan bodemdaling." En zijn huis nu wordt op de gevel na gesloopt, waardoor hij verblijft in een tijdelijke woning.

Hij verwacht dat Henk Kamp vanmiddag selectief zal antwoorden, iets wat oud-minister Annemarie Jorritsma eerder ook deed. "Dat hij niet alles meer weet. Maar ik hoop dat de commissie doorvraagt."

Advies

Als de ondervraging eenmaal begint, begint ook Henk Kamp over de SodM. Daar slaat Ger op aan. "Kamp zegt in het verhoor: 'SodM is voor mij het belangrijkste adviesorgaan van alle externe adviesorganen die ik kreeg'."

"Als de informatie onvoldoende is en je weet niet wat de consequenties zullen zijn, en de consequentie zou kunnen zijn dat als er een hele koude winter is en je wonen 4, 5, 6, 7 dagen niet kunt verwarmen, dan zou dat echt ontwrichting van de samenleving zijn. Mijn conclusie was dat je dat alleen kunt doen, door te zorgen dat de informatie die je krijgt op niveau te krijgen en dan het besluit te nemen", gaat hij verder.

Verslaggever Joris Kreugel in gesprek met Ger Warink uit Loppersum

Rutte

"Dat is echt iets waar ik op aansla", zegt Ger. "Hij gebruikt SodM als belangrijkste adviesorgaan. Vervolgens zegt hij: dan ga ik onderzoek plegen. Veertien onderzoeken, terwijl wij hier in een totaal onveilige situatie zitten. Hij handelt dus niet naar de situatie, pakt het advies van de NAM en gaat door."

"Dijsselbloem irriteerde zich dus aan SodM, terwijl het voor Kamp het belangrijkste adviesorgaan was, waarna hij toch het advies terzijde schuift. Voor de staatskas. Ik ben benieuwd of de parlementaire enquêtecommissie de ballen heeft om Mark Rutte op de stoel te zetten en te ondervragen, want hij was tien jaar lang in charge en is het nog steeds", zegt Ger. "Ik vind het over de jaren misdadig, zoals het gegaan is."

Vandaag is bekend geworden dat het ministerie absoluut geen nieuwe plannen heeft om meer gas uit Groningen te halen, tenzij er echt nood aan de man is.