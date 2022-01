Een ratrace zou het worden en dat werd het. Binnen een dag was gisteren alle subsidie op die beschikbaar was voor herstel van woningen met aardbevingsschade in Groningen. Commissaris van de Koning René Paas schaamt zich voor wat hij zag gebeuren.

Vanaf 09.00 uur konden er weer nieuwe aanvragen worden ingediend door gedupeerden met schade aan hun woning door de gaswinning. 10.000 euro per woning. In totaal was er 220 miljoen euro beschikbaar. Vorig jaar was er al 75 miljoen verdeeld.

Wekker extra vroeg

Net als veel mensen in Groningen zette Desiree Rozema haar wekker gistermorgen extra vroeg. Omdat al duidelijk was dat er te weinig geld beschikbaar was voor iedereen, bracht Desiree de kinderen extra vroeg naar school en zat ze om 8.55 uur achter haar computer. "Ik was stipt om 9.00 uur plaats tienduizend-zoveel in de rij."

Desiree en haar man hebben meerdere reparaties aan hun nieuwe woning moeten doen door de aardbevingen. "Mijn nummer in de wachtrij heeft de hele dag tussen de 10 en 20 duizend geschommeld." En aan het eind van de dag maakte het Samenwerkingsverband Noord-Nederland bekend dat het geld op was.

Schaamte

Commissaris van de Koning René Paas van Groningen kijkt met ongemak naar de enorme aanloop op de subsidieaanvragen. Hij geeft aan dat hij er niet blij mee is, maar hij heeft de regeling wel zelf goedgekeurd. "Er is een groot pakket aan regelingen, dit is daar een klein onderdeel van. Altijd hebben we gezegd, dit moet anders. Het is te weinig geld voor te veel mensen. Dat moet opgelost worden, maar is niet gebeurd."

Hij schaamt zich voor de manier waarop dit is gelopen en voor wat hij gisteren zag in Groningen. "Er moet extra geld komen", vindt Paas. "Maar helaas ga ik daar niet over, daar gaat de nationale overheid over. Ik kan dat niet beloven."

Te weinig geld

Vanaf het aankondigen van de regeling was al duidelijk dat er te weinig geld gereserveerd was voor de mensen die in aanmerking willen komen voor de compensatieregeling van 10.000 euro voor verbetering en verduurzaming van de woning.

Voor de regeling was naar schatting zo'n 500 miljoen euro nodig, maar er was maar zo'n 300 miljoen euro beschikbaar. Het vorige kabinet gaf meerdere keren aan het totaalbedrag voor de regeling niet te verhogen. Dat veroorzaakte veel onvrede bij de inwoners van de getroffen gebieden.

'We zitten in een tombola'

Ook de Groninger Bodem Beweging is zeer teleurgesteld over de uitwerking van de regeling. Yvonne Morselt vertelt dat ze herhaaldelijk hebben gewaarschuwd. "Er is simpelweg te weinig geld beschikbaar om alle mensen die daar recht op hebben te compenseren. We verkeren nu in een tombola: wie het eerst komt, die het eerst maalt. Sneller internet is een grotere kans op deze compensatie."

De lange rijen van gistermorgen hadden voorkomen kunnen worden, volgens Morselt. "Als er een redelijke regeling zou zijn en er is compensatie voor iedereen, dan vragen mensen rustig aan. Ze gaan er nu maar vanuit dat mensen het dan maar laten zitten en dat vindt de politiek blijkbaar geen probleem. Wij vinden dat een groot bezwaar, wij vinden dat niet uit te leggen."