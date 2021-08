De schadevergoeding voor gedupeerden van de aardbevingen in Groningen mag niet direct naar schuldeisers gaan. Dat willen vier kredietbanken in Noord-Nederland nu bereiken door met de schuldeisers om tafel te gaan.

Jeroen Moolhuizen, jurist bij Volkskredietbank Noord Oost Groningen, is initiatiefnemer van het plan om het geld niet meteen af te staan aan schuldeisers en vindt dat er een uitzondering gemaakt moet worden op de schuldenregeling. "Want het is een uitzonderlijke situatie die deels door de overheid is veroorzaakt", zegt hij.

Al jarenlang gestreden voor gerechtigheid

Inkomsten van mensen met schulden gaan boven een bepaald bedrag naar de schuldeisers. "Dat is nu bij sommige mensen die schadevergoeding voor gasproblematiek krijgen ook het geval", zegt Moolhuizen.

"Dat normaal het geld naar schuldeisers gaat is logisch, maar dit is zo'n uitzonderlijke situatie. Mensen moeten soms jarenlang strijden om vergoeding voor de schade te krijgen. De problematiek werd eerst niet eens erkent. We zijn nu een stuk verder, maar mensen zitten al jarenlang in procedures om te krijgen waar ze recht op hebben."

Duizenden euro's

Materiële schadevergoeding hoeft volgens de regels ook niet altijd naar de schuldeisers, zegt Moolhuizen. "Maar er zitten ook mensen bij met een immateriële schadevergoeding. Dus mensen die psychische klachten en dergelijke hebben gekregen door het gas winnen. Wij vinden het niet realistisch om dat naar schuldeisers te laten gaan."

De bedragen voor de schade verschillen per regeling, maar je praat al snel over een aantal duizenden euro's, zegt Moolhuizen. "Het kan een percentage van de WOZ-waarde zijn. Die percentages zijn 3 tot 18 procent in het zwaarst getroffen gebied in Loppersum. Er is ook een regelijk voor tijdelijke huisvesting, als mensen ergens anders moeten gaan wonen. Daarvoor is de schadevergoeding zo'n 1400 euro per maand."

Toeslagenaffaire

Moolhuizen vindt dat de slachtoffers van de gaswinning in Groningen en daarmee hun onbewoonbare huizen, paralel te trekken is met de slachtoffers van de toeslagenaffaire. "Deze mensen zijn ook echt buiten hun schuld om in de problemen gekomen."

"Heel Nederland heeft geprofiteerd van het gas uit Groningen, maar een deel van de mensen blijft dus met schade zitten die op zijn zachtst gezegd niet snel wordt afgehandeld. Bij de toeslagenaffaire zijn ook bepaalde regeling getroffen met mensen."

Rechter

Moolhuizen hoopt dat hij niet naar de rechter hoeft te gaan. "We willen met schuldeisers om tafel. En daarom doe ik ook echt een oproep aan schuldeisers: meld je als je dit idee steunt."

"We denken dat we een goed verhaal hebben, maar lukt het niet, dan moeten we alsnog naar de rechter natuurlijk."