Al 6 jaar lang verkoopt René op zijn vaste plek in het centrum van Groningen straatmagazine De Riepe. Terwijl hij de inkomsten daarvan steeds harder nodig heeft, loopt de omzet juist terug. "Het gebeurt weleens dat je een hele dag niks hebt."

Straatmagazine De Riepe, Gronings voor 'stoep', bestaat 25 jaar. Eerst was het blad er vooral voor dak- en thuislozen, maar inmiddels richt het zich breder op 'de minder fortuinlijke kant van de samenleving'.

'Net een maatschappelijk werker'

Op zijn vaste plek bij de supermarkt heeft René door de jaren heen heel wat mensen leren kennen. "Wat dat betreft ben ik net een maatschappelijk werker. Iedereen komt hier met z'n praatje. Ik ken bijvoorbeeld iemand, die heeft in Amerika gewoond en die heeft nu problemen met z'n pensioen. Dat hoor je dan allemaal aan."

De verkoop van het magazine is steeds belangrijker voor René geworden. "Voor mij was het eerst meer om wat te doen te hebben. Maar gezien de energieprijzen tegenwoordig is het langzaamaan noodzakelijk om eten te kunnen kopen."

Een paar tientjes

Per dag haalt hij met de verkoop van het blad een paar tientjes binnen. "Gemiddeld 10, 20 euro. Zoiets. Net genoeg om een beetje te kunnen eten en alles. Maar het gebeurt ook weleens dat je een hele dag niks hebt." Normaal kost het blad 2,10 euro, in december is het met 3 euro iets duurder. "Maar hij is nu dan ook extra dik", vertelt René.

December zou voor verkopers een goede maand moeten zijn. Doordat er dan meer mensen langskomen voor inkopen, hadden verkopers normaal meer kans om zo wat extra's op te halen met het magazine.

Heeft het magazine nog toekomst?

Dominique Krauts is hoofdredacteur van De Riepe en vertelt erover. "De verkoop neemt af. Mensen hebben steeds minder contant geld bij zich."

"We hebben ook minder verkopers, dat wisselt wat." Jongeren melden zich minder snel aan om het magazine te verkopen. Maar zou het magazine verdwijnen, dan verdwijnt er voor de verkopers die er wel zijn een heleboel.

Verslaggever Joris Kreugel in gesprek met Riepe-verkoper René en hoofdredacteur Dominique Krauts

'Een reden om uit bed te komen'

Krauts vertelt hoe belangrijk de verkoop van het magazine voor veel van hen is. "Veel mensen hebben hierdoor een reden om uit bed te komen, de straat op te gaan en contact te maken met andere mensen. Het is een fijne mogelijkheid om je dag te vullen."

"En ze verdienen er toch ook weer een extra zakcentje mee. Zo kunnen ze ergens slapen, of hebben ze een maaltijd. Het biedt veel mogelijkheden."

Geen schaamte

Vroeger werkte René in het grondverzet en werkte hij veel in mijnen in het buitenland, totdat hij werd afgekeurd. Voor zijn lastige financiële situatie die daardoor is ontstaan, schaamt hij zich niet. "Maar als ik kon werken, dan ging ik meteen weer."

De kans om De Riepe te verkopen en iets te doen te hebben, greep hij daarom met beide handen aan. "Doordat ik hier sta, kwam ik ook in contact met het Leger des Heils. Daar hoorde ik dat ik daar voor 5 euro kon eten." Een maaltijd daar zorgt er ook weer voor dat hij onder de mensen komt. "We zitten daar gemiddeld met 20 man. Iedereen kent iedereen daar. En dat is heel gezellig."

Extra toekomst

Hoofdredacteur Dominique Kraus vertelt dat De Riepe verschillende nieuwe dingen invoert om meer publiek te krijgen. "Dat doen we door wat aanvullende content te bieden, bijvoorbeeld straatinterviews."

"Ook hebben we een vlogger, die is vrijwillig dakloos en die volgen we online. Zo proberen we het blad op verschillende manieren toch nog wat extra toekomst te geven."