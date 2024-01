De gemeente Utrecht gaat extra geld vrijmaken voor arme gezinnen met kinderen. Dit betekent ook dat andere minima er misschien niet op vooruitgaan, omdat er juist daar geld bespaard wordt. Toch vindt de wethouder het nodig. "Het werkt levenslang door."

Wethouder Linda Voortman van GroenLinks besluit de focus te leggen op gezinnen met kinderen omdat met name de kinderen er later veel last van kunnen krijgen. "Wij willen zorgen dat daar echt impact gemaakt wordt."

80 euro per week

De Utrechtse Emine Alf had zelf 2 jaar lang flinke schulden en moest met haar gezin met drie kinderen rondkomen van 80 euro per week. "Het ging heel moeilijk", vertelt ze. "Je moest natuurlijk tegen de kinderen 'nee' zeggen als ze iets lekkers wilden."

Vooral de eerste maanden waren moeilijk voor haar. "Ik heb één ding geleerd: om geen kinderen mee te nemen naar de supermarkt, want die verleiding was toch heel moeilijk."

Behoefte aan een verrassing

Wat haar kinderen in die tijd vooral wilden, was volgens Emine verrassingen. Ze kocht wel eens iets spontaan, voor bijvoorbeeld hun schoolrapport. Maar dat kon niet meer toen ze in de schulden kwam. "Dat vonden ze ook wel vreemd."

"Ze helpen mij wel eens met het dekken van de tafel", gaat ze verder. "Dan kreeg je voor elk hoekje 50 cent of 10 cent, zo konden ze ook gelijk leren sparen. Maar dat kregen ze nu niet meer."

'Het gaat door merg en been'

In Utrecht leven volgens de gemeente bijna 8000 kinderen in armoede, dat zijn ongeveer 3400 gezinnen. "Als je ziet hoe het daar gaat, dan zie je dat juist gezinnen met kinderen het meeste tekort komen."

Het verhaal van Emine spreekt de wethouder erg aan. "Het gaat door merg en been heen als je je kinderen iets niet kan geven." Volgens haar heeft armoede ook enorm veel effect op de gezondheid en schoolprestaties van kinderen. "Dit is daarom heel belangrijk."

Besparing op gemeentepolis

Utrecht wil dus dat deze gezinnen er weer bovenop komen door meer geld te investeren in arme gezinnen. Alleen is niet meer geld vrijgekomen voor armoedebestrijding. Dus moet het geld uit andere potjes komen die bedoeld zijn voor de minima.

Er wordt onder andere bespaard op de gemeentepolis, ook om het in een andere vorm te gieten. "We zien zo veel verschillende polissen. Het verschilt per persoon wat de beste polis is. Het is dan de vraag of wij de beste polis kunnen bieden of mensen juist moeten begeleiden naar hun beste polis."

Focus op arme gezinnen

Ook op de studietoeslag en bepaalde instanties wordt bezuinigd. Over de studietoeslag heeft Voortman dit te zeggen: "Op dit moment krijgen we 1 miljoen euro terwijl we 2 miljoen euro kwijt zijn." De wethouder weet nog niet op welke instanties er bezuinigd gaat worden.

Ze maakt duidelijk dat de focus op arme gezinnen niet betekent dat ze niks meer doet voor andere groepen. "Het liefst zou ik ervoor willen zorgen dat elke Utrechter rond kan komen. Het feit is dat het nu niet kan."

'Als ik het niet heb, geef ik het niet uit'

Emine is nu ruim twee jaar schuldenvrij, mede dankzij hulp van de gemeente. Haar gezin is nu volgens haar veel bewuster met geld bezig, door bijvoorbeeld potjes te maken. "Dat heb ik heel goed geleerd van mijn trajectbegeleiders, potjes maken."

"Daarnaast is het: als ik iets hebt, geef ik het uit. Als ik het niet hebt, geef ik het niet uit", sluit ze af.