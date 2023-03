De gemeente Utrecht is erin geslaagd om mensen in de schuldsanering sneller en effectiever te helpen. In 4 jaar tijd is de gemiddelde schuldenlast van Utrechters met problematische schulden gehalveerd.

In 2019 lag de gemiddelde schuld rond de 44 duizend euro bij aanvang van een schuldregeling. In 2022 was dit ongeveer 21 duizend euro. Ook zitten er veel minder inwoners in de de schuldsanering door een versnelling van het hulptraject. Dat blijkt uit een rapport van de gemeente waarin het beleid van de afgelopen jaren wordt geëvalueerd.

Gericht en persoonlijk

Als er problemen spelen in een gezin probeert de gemeente Utrecht via buurtteams te achterhalen in hoeverre betalingsachterstanden hierbij een rol spelen. Vervolgens wordt sneller hulp geboden door middel van een schuldregeling. Als het uitdraait op schuldsanering, wordt geprobeerd dit traject te verkorten. Ook na schuldsanering biedt de gemeente nog hulp aan.

Momenteel zitten er 30 procent minder Utrechters in de schuldsanering dan 5 jaar geleden. Volgens verantwoordelijk wethouder, Linda Voortman van GroenLinks, komt dit door een gerichte, persoonlijke aanpak: "Door sneller te handelen als iemand zich bij ons meldt, schaamte weg te nemen, beter samen te werken en door maatwerk en coaching te bieden hebben we de afgelopen jaren flinke stappen kunnen zetten om onze Utrechters beter te helpen."

Kopen op afbetaling

Emine (45) woont samen met haar man en kind in een koophuis in de Utrechtse wijk Overvecht. Ondanks hun gemiddelde inkomen - haar man is ondernemer - kon het toch gebeuren dat het gezin in de schulden kwam. In haar beleving had Emine haar huishoudboekje prima op orde.

"Het lukte ons eigenlijk best wel goed om de belangrijkste vaste lasten te betalen: de hypotheek, belastingen, gas-water-licht, zorgverzekering. Oude schulden werden afgelost met nieuwe kredieten. Denk aan rood staan, creditcard, online aankopen op krediet. We betaalden vakanties op afbetaling."

Huisarts en psychiater

Emine kreeg last van fysieke klachten. Daarvoor kwam ze vaak bij de huisarts, die haar naar de psychiater doorverwees. "Ik kreeg antidepressiva voorgeschreven. Het idee dat de stress met met financiële problemen te maken zou hebben, kwam niet in mij op. Ook de huisarts vroeg hier niet naar."

De klachten verdwenen niet, ondanks intensieve therapie. Het duurde jaren voordat een psychiater vroeg naar de financiën. "Dit bleek een eye-opener. Zeven jaar geleden werd ons kind geboren. Het bleek een huilbaby. Opeens realiseerde ik me dat ons kind onze stress overnam."

Schuldenvrij op vakantie

Via ambulante hulp kwam het gezin van Emine in aanraking met het buurtteam. Toen alle betalingsachterstanden werden bekeken, bleek er een schuld van ruim 40.000 euro te zijn. Eenmaal in de schuldsanering werd de situatie relatief snel omgebogen.

In anderhalf jaar tijd kwamen Emine en haar man uit de schulden. "Alleen al dat er naar onze financiën gevraagd werd, heeft veel geholpen. Na dat de schulden werden betaald hebben gebruik gemaakt van een budgetcoach. Onlangs zijn we zelfs op vakantie geweest zonder schulden te maken."