De prijzen in Nederland staan op recordhoogte en het echte einde van die inflatie lijkt niet in zicht. Veel mensen kunnen niet wachten op een prijsdaling. Toch hoeft ook een snelle daling van de prijzen geen goed nieuws te zijn.

Deflatie. Zo heet het als de prijzen dalen en je minder betaalt dan een jaar eerder. Niet alleen een sterke inflatie brengt problemen met zich mee, maar ook deflatie heeft grote nadelen. Waarom dat zo is en wat erdoor kan gebeuren, leggen we uit in deze video.

Uitlegvideo: waarom het geen goed nieuws is als de prijzen sterk dalen

Prijzen dalen iets, maar probleem blijft groot

Een prijsdaling is zeldzaam. Het blijkt maar uit de hoge inflatie op dit moment. Die stijgt nu iets minder hard, maar blijft nog altijd op een hoog niveau, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het brengt veel mensen in financiële problemen.

De Europese Centrale Bank wil het liefst een continue inflatie van 2 procent, omdat dat goed is voor de economische groei van Europa. Om de inflatie weer terug te krijgen op dat niveau, is de bank van plan volgende maand de rente te verhogen. Die stap nemen zij niet snel: het zou voor het eerst in 11 jaar zijn.