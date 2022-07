De hoge inflatie gooit roet in het eten bij de vakantieplannen van minima. Bijna 1 op de 5 kan door de hoge inflatie zijn of haar zomervakantie niet door laten gaan. En dat terwijl veel minima het voor de prijsstijgingen ook al niet konden betalen.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 27.000 leden van het Opiniepanel. In totaal gaat slechts 16 procent van de mensen met een lager inkomen op vakantie; tegenover twee derde van de mensen met hogere inkomens.

Vakantiegeld naar de rekeningen

"Het is te duur geworden. Ik heb mijn vakantiegeld nodig om de rekeningen te betalen", schrijft een deelnemer aan het onderzoek. Nederland kampt al een aantal maanden met hoge inflatie. Goederen, diensten en ook veel reizen zijn duurder geworden en door de oorlog in Oekraïne stijgen de prijzen van vooral brandstof, zoals gas en benzine, nog harder.

Dat treft vooral mensen met een lager inkomen. Van de minima gaat nu in totaal maar 16 procent op vakantie deze zomer. Een groot verschil met middeninkomens en hogere inkomens: van hen gaat respectievelijk 41 procent en 64 procent er deze zomer op uit.

Vakantieplannen naar inkomen

'Wil per se geen schulden maken'

"We wilden heel graag een weekend gaan kamperen in Nederland of in een buurland. Maar met de hoge prijzen moeten we nog zuiniger gaan doen", schrijft een deelnemer aan het onderzoek, voor wie vakantie er niet meer inzit.

Een ander schrijft dat hij of zij de zomervakantie overslaat om te sparen voor de energienota van komende winter. "Ik wil per se geen schulden maken."

Meer op vakantie

Wel gaan dit jaar meer mensen op vakantie dan 2 jaar geleden. In 2020 waren mensen, met het toen nog vrij nieuwe coronavirus dat rondging, huiverig om eropuit te gaan. Slechts een kwart (28 procent) van de panelleden ging toen op vakantie.

Dit jaar gaat bijna de helft (47 procent) weg. "Na ruim 3 jaar wordt het wel weer eens tijd om vakantie te hebben. Mijn lichaam en geest zijn er hard aan toe om even te kunnen bijtanken", schrijft iemand.

Huiverig voor verre bestemming

Mensen durven het ook weer aan om buiten Nederland op vakantie te gaan. In de zomer van 2020 bleef de helft (47 procent) in Nederland. Dit jaar kiest twee op de tien (22 procent) voor een vakantie in Nederland, de andere 77 procent durft het dit jaar weer aan om naar het buitenland te reizen.

Echt ver gaan mensen nog niet. Van wie er naar het buitenland gaan, blijft het overgrote deel (91 procent) in Europa. Zij trekken vooral naar populaire vakantiebestemmingen als Frankrijk, Spanje en Duitsland. Corona houdt de gemoederen nog wel bezig. Een derde van de deelnemers aan het onderzoek (31 procent) geeft aan door corona huiverig te zijn om naar een verre bestemming te reizen. "Ik vind het nog niet veilig overal om ver weg te gaan. Én corona én de oorlog", schrijft een panellid.

Genieten van het kleine

Ondanks de prijsstijgingen, corona en de oorlog in Oekraïne, hebben deelnemers er wel weer zin in deze zomer. Ze benadrukken het belang van genieten. "Je weet niet hoe de wereld er over 10 jaar uitziet met de oorlog in Oekraïne, de klimaatverandering en de economie. Ik realiseer me steeds meer dat ik nú moet genieten", schrijft iemand.

Ook denken veel panelleden dat het niet per se nodig is om ver en duur op vakantie te gaan. "Het is overal mooi, als je maar kunt ontspannen en genieten van het kleine."