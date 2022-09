Nederlanders mogen van oudsher een spaarzaam volk zijn, op dit moment sparen we ons arm. Het geld op onze spaarrekening wordt namelijk steeds minder waard door de hoge inflatie, en een negatieve of nulrente op spaargeld. Waarom gaat de rente niet omhoog?

"Het is een markt van vraag en aanbod", vertelt Harald Benink, hoogleraar bankwezen aan de Universiteit van Tilburg. Dat de spaarrente nu zo laag is en de inflatie hoog, raakt mensen. Kijk maar naar het volgende rekensommetje met de huidige inflatie van 12 procent: iemand die eind 2010 begon met 10.000 euro spaargeld, heeft nu nog zo'n 8.300 euro aan waarde over.

Flinke happen uit ons spaargeld

De inflatie zal volgens Benink de komende tijd nog flinke happen uit ons spaargeld nemen. "Je ziet ook in landen als België en Duitsland hoge inflatie en ook daar lopen mensen die inflatie niet bij, dus het is een algemeen probleem", vertelt hij.

"Morgen komt de Europese Centrale Bank (ECB) bij elkaar en zal de spaarrente iets omhoog gaan, maar dat zal echt geen groot verschil maken", vertelt Benink. Hij verwacht dat het net iets boven de 0 procent zal uitkomen.

Het geld niet kwijt kunnen

De spaarrente is nu laag, omdat er onder andere heel veel gespaard wordt in Nederland, zegt Benink. "Die banken moeten dat geld eigenlijk uitzetten, maar dat kan niet. Ze kunnen het geld niet kwijt."

Daarnaast konden banken heel goedkoop lenen bij de ECB. "In de coronacrisis konden ze lenen met negatieve rente", vertelt Benink. Banken hadden ons geld op de bank dus niet nodig.

Geduld

Benink merkt dus op dat de Europese Centrale Bank naar alle verwachting de belangrijke depositorente omhoog zal schroeven. Maar hoe lang duurt het totdat de spaarder hier iets van merkt?

Naast dat de inflatie nog stijgt en we dus minder kunnen kopen van ons geld, zul je niet veel merken van de iets stijgende spaarrente. Maar de negatieve rente gaat er dus af. Zo schaft ING de negatieve rente per 1 oktober helemaal af en bij ABN AMRO en de Rabobank wordt de rente die vermogende spaarders aan de bank moeten betalen binnenkort als het goed is beperkt."

Opties

Wat je zou kunnen doen om de spaarrente in Nederland te laten stijgen, is je spaargeld tijdelijk verhuizen naar banken in het buitenland. "Bijvoorbeeld naar een bank in Duitsland. Je moet dan heel goed uitzoeken wat de risico's zijn, maar als heel veel mensen dat gaan doen, komen de banken misschien onder druk te zijn."

Al is het zeker geen oproep van Benink, want er zitten altijd risico's aan. "Het kost tijd en geld. Je moet dat echt heel goed uitzoeken en een rekening openen kost daar natuurlijk ook geld."