Ron DeSantis wordt gezien als droomkandidaat voor de Republikeinen en de man die Donald Trump kan verslaan. Om middernacht maakt hij naar verwachting zijn kandidaatschap voor de verkiezingen bekend. Of hij alle verwachtingen waar kan maken, is de vraag.

Mensen die met hem gewerkt hebben en hem goed kennen denken daar namelijk anders over.

'Witte angst'

"Hij weet precies hoe hij Republikeinen aan de populistische kant kwaad kan maken", zegt John McKager Stipanovich, die lange tijd een bekende strateeg voor de Republikeinse partij was. "En daar maakt hij gretig gebruik van." Dat is dan ook hoe hij de verkiezingen in Florida met een grote marge heeft gewonnen, zegt Stipanovich. "Florida is alleen maar witter, ouder en Republikeinser geworden."

"Dus maakt DeSantis gebruik van 'witte angst'", zegt hij. "Ze zijn hier bang dat er mensen van kleur over de grens komen, dat vluchtelingen uit het Midden-Oosten het land in mogen, dat Black Lives Matter-activisten die prominente functies krijgen en dat hun kinderen les krijgen over de 'kritische rassentheorie'. DeSantis speelt daar, net als Trump, op in."

Extreem beleid

En dat wordt dan ook duidelijk uit het beleid dat de gouverneur uit Florida de laatste tijd heeft uitgevoerd. Vrouwen mogen na 6 weken geen abortus meer plegen, terwijl ze vaak nog niet eens weten dat ze zwanger zijn. Ook mag iedereen een wapen dragen in de publieke ruimte, zelfs als ze daar geen training voor hebben gehad of als ze een geschiedenis hebben met mentale problemen of geweld.

"Mensen denken dat hij een mildere versie van oud-president Trump is omdat hij zich kan inhouden, maar dat is niet zo", zegt Democraat Fentrice Driskell. Ze is de minderheidsfractievoorzitter in het Huis van Afgevaardigheden in Florida. Ze weet als een van de beste hoe hij te werk gaat. "Hij is net zo erg of misschien wel erger dan Trump.

Geen sociale vaardigheden

Zo heeft DeSantis ook verschillende wetten ingevoerd die de vrijheid van LHBTI'ers beperken. "Hij verkoopt Florida als een soort blauwdruk voor vrijheid, maar alles wat hij doet is eigenlijk anti-vrijheid", legt Driskell uit. En op nationaal niveau wordt er ook niet overal positief op gereageerd, voegt ze toe. "Zijn campagne zal echt niet zo goed gaan als hij zelf denkt."

Zijn extreme beleid is niet het enige wat hem tegen kan werken tijdens zijn campagne, zegt Driskell. "Hij mist zekere sociale skills. Hij spreekt de gewone man, maar ook gelddonoren, niet goed aan", zegt ze."Hij lijkt het gewoon niet leuk te vinden om die dingen te doen, terwijl dat wel een belangrijk onderdeel van zijn werk is. Om mensen aan te spreken, ze aan te kijken en over belangrijke onderwerpen te praten."

'Onuitstaanbaar'

Volgens Stipanovich mist DeSantis dan ook het charisma van zijn grote concurrent Trump. "Hij is niet spontaan, hij heeft geen humor en hij kan ook niet goed improviseren", legt hij uit. En dat is wel belangrijk als hij straks tijdens de campagne moet debatteren. "Trump zou hem echt kapotmaken als ze op hetzelfde podium staan."

DeSantis voor veel Amerikanen 'onuitstaanbaar' of 'onvriendelijk', vertelt Stipanovich. "In de Amerikaanse politiek worden vrouwelijke kandidaten vaak zo bestempeld, maar DeSantis is echt de personificatie ervan." In het begin waren mensen het nog wel eens met zijn beleid, maar dat wordt steeds minder, zegt hij.

Ruzie met Mickey

Vooral de ruzie die DeSantis heeft met Disney is er eentje die hem stemmen gaat kosten, vertelt de strateeg. Het bedrijf sprak zich uit tegen de Don't Say Gay-wet van de gouverneur, die inhoudt dat kinderen niks over gender mogen leren op school. DeSantis ontnam het bedrijf daarna het zelfbestuur dat ze in de staat altijd al hebben gehad. En het gevecht gaat nog steeds door.

"Over het algemeen vinden mensen, en vooral vrouwen, het niet zo leuk als je vecht met Mickey Mouse", zegt Stipanovich daarover. Ook Driskell heeft er wat over te zeggen: "Hij kan die ruzie gewoon niet loslaten. Dat is niet wat je wil van iemand die een wereldleider wordt."

Toekomst van de VS

Maar als het er straks op aankomt, weten beiden niet goed wat er gaat gebeuren. "Misschien zijn mensen straks zo moe van Trumps schandalen dat DeSantis toch de presidentskandidaat voor de Republikeinen wordt", zegt Stipanovich. "Maar de echte Trump-supporters zullen dan niet op hem gaan stemmen bij de verkiezingen."

"Mensen moeten gewoon weten dat hij het land net zo gaat besturen als hij in Florida doet, dat de toekomst van de VS er dan uit gaat zien zoals het er nu aan toe gaat in Florida", zegt Driskell, "en dat moeten we echt niet willen."