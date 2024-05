Bij de vorige verkiezingen steunden ze Donald Trump en zijn beleid, maar deze keer weigeren ze opnieuw op hem te stemmen. Voor de Republikeinen van 'Republican Voters Against Trump' is de maat vol.

De bestorming van het Capitool, zijn ongefundeerde claims over verkiezingsfraude, de talloze aanklachten tegen hem. Het zijn allemaal redenen voor Republikeinse stemmers in het hele land om zich tegen Trump te keren. Met een campagnebudget van 50 miljoen dollar willen ze voorkomen dat hij dit jaar de verkiezingen wint.

'Bedreiging voor democratie'

"Er is moed voor nodig om je uit te spreken tegen Donald Trump", vertelt woordvoerder John Conway als hij de website van hun campagne laat zien. Er staan honderden video's op van alledaagse Republikeinen die vertellen waarom ze de oud-president niet langer kunnen steunen. Elke dag komen er nieuwe video's bij.

Volgens Marc uit Ohio is Trump de grootste bedreiging voor de democratie sinds de Amerikaanse Burgeroorlog. Staci uit Arizona vreest dat Trump tijdens een tweede termijn de grondwet omver zal werpen om langer aan de macht te blijven. En Ted uit Pennsylvania is bang dat de Capitoolbestorming slechts het begin was en dat Trump nog verder zal gaan als hij de kans krijgt.

Juist geen gelikte filmpjes

"Dit zijn mensen die Trump eerder steunden bij de verkiezingen van 2016 of 2020 en die nu begrijpen dat nog eens 4 jaar Trump verwoestend zal zijn voor ons land en voor onze democratie", vertelt Conway. "Donald Trump is totaal ongeschikt om president te zijn, en ik ga hem niet steunen puur en alleen omdat hij de Republikeinse kandidaat is."

Er zijn ook andere Republikeinse organisaties die zich tegen Trump keren, zoals The Lincoln Project. Zij strijden met gelikte filmpjes tegen de vorige president. De video's van Republican Voters Against Trump vallen daarbij uit de toon: de beelden zijn gemaakt met een telefoon of webcam en het geluid is vaak hakkelig. Conway vertelt dat juist daarin het succes van campagne schuilt.

Gaat ook om de boodschapper

Focusgroepen tonen aan dat typisch Amerikaanse politieke aanvalspotjes die te gelikt zijn twijfelende Republikeinen juist weer terugduwen in het Trump-kamp. "Maar toen we alledaagse Republikeinen aan hen lieten zien, identificeerden ze zich juist met die mensen", legt Conway uit. "Het zijn een keer niet de media of de elite die vertellen wat ze moeten doen. Onze campagne gaat niet alleen over de boodschap, maar ook om de boodschapper."

Het feit dat deze Republikeinen zich uitspreken tegen Trump kan hem in serieuze problemen brengen. Bij de presidentsverkiezingen in 2020 kwam het in verschillende zogenoemde 'swing states' aan op slechts een paar duizend stemmen. Trump verloor in Georgia met slechts 0,3 procent van de stemmen, in Arizona met 0,4 procent en in Wisconsin met 0,6 procent. Als hij die staten tijdens de aankomende verkiezingen weer rood - de kleur van de Republikeinen - wil kleuren heeft hij elke stem nodig.

'Trump is verstand verloren'

De campagne van Republican Voters Against Trump richt zich dan ook op de gematigdere Republikeinen: de kiezers die Nikki Haley steunden tijdens de voorverkiezingen, de mensen die aangeven niet op Trump te stemmen als hij daadwerkelijk wordt veroordeeld en de Republikeinen die niet geloven dat de vorige verkiezingen zijn gestolen.

"We zien dat deze mensen zeggen: Donald Trump is zijn verstand verloren sinds ik op hem heb gestemd. Het zijn deze kiezers die we moeten mobiliseren. Bij kleine marges van slechts tienduizenden stemmen zullen het deze kiezers zijn die het verschil maken", vertelt Conway. "Ik denk dat er een grote kans is dat we kiezers van 2020 kunnen overtuigen om deze keer tegen hem te stemmen."

Een leeg stembiljet

Maar op wie moeten deze kiezers dan stemmen? Republican Voters Against Trump weet ook dat veel Republikeinen geen fan zijn van president Joe Biden, maar dat is volgens hen dan ook niet het doel. "Deze mensen geloven in Republikeinse waarden. Dat betekent niet dat ze op Biden moeten stemmen, maar wel tegen Trump. Het is ons doel om een anti-Trump-coalitie te bouwen. Het is een optie om het stembiljet leeg te laten."

Conway spreekt met zulke overtuiging dat het de vraag is of het niet vreemd voelt om campagne te voeren tegen 'zijn' presidentskandidaat. "Ik geloof dat de Republikeinse Partij staat voor sterk leiderschap in de wereld, vrije markten, een sterk karakter. Donald Trump heeft alles vernietigd waar we ooit in geloofden. Ik beschouw mezelf als Republikein, maar dat betekent niet dat ik hém zal steunen."