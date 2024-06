Haperen, versprekingen en stotteren. De Amerikaanse president Joe Biden maakte afgelopen nacht geen goede indruk. Zijn optreden in het debat met Donald Trump in aanloop naar de presidentsverkiezingen leidt tot grote zorgen bij de Democraten.

Uit peilingen van CNN bleek dat voorafgaand aan het debat nog 45 procent van de kiezers dacht dat Biden zich goed staande zou weten te houden. Na het debat kelderde dit flink naar beneden. Biden zakte naar 33 procent, terwijl Trump steeg van 55 naar 67 procent. Amerika-kenner bij EenVandaag Tom van 't Einde ziet dat het nu aan het rommelen is bij de Democraten.

Veel twijfels

Volgens Van 't Einde lag de lat tijdens het verkiezingsdebat niet al te hoog voor Biden. "Het enige wat hij moest laten zien is dat hij niet te oud is om opnieuw president te worden. En eigenlijk heeft hij die lat niet eens gehaald. Het was een debat waarin je hem mompelend, eigenlijk strompelend, die 90 minuten door zag komen", blikt de Amerika-kenner terug op het debat van afgelopen nacht.

Van 't Einde is duidelijk: "Het was geen goed debat. En zelfs de meeste 'die-hard Democraten' die echt achter Biden stonden tot dit debat, twijfelen nu over zijn tweede termijn." Volgens hem zijn de twijfels zelfs zo groot dat de Democratische partij twijfelt of ze Biden wel willen nomineren op de Democratische Nationale Conventie in augustus waar de presidentskandidaat wordt gekozen.

Stuntelende Biden

De Amerika-kenner voorspelt dat het heel moeilijk gaat worden voor Biden om dit nog recht te trekken. Het volgende tv-debat staat gepland op 10 september en Van 't Einde verwacht dat Biden tot die tijd belachelijk zal worden gemaakt op sociale media.

"Er gaan maanden overheen waarin de hele tijd clipjes zullen worden getoond op sociale media, waarin je Biden ziet stuntelen tijdens dit debat. Dus om daar nog overheen te komen op tijd voor de verkiezingen in november, dat wordt echt heel moeilijk", concludeert hij.

Geen plan B

Een plan B is er volgens Van 't Einde niet. Vooralsnog lijkt het erop dat Biden zelf nog niet wil opgeven. "Hij is een hele eigenwijze man, die zich liever niet laat vertellen wat hij wel en niet moet doen. Hij luistert eigenlijk alleen naar zijn vrouw."

Bovendien hebben de Democraten vooralsnog niet veel keus. Zo zijn er niet veel andere kandidaten die het stokje van Biden kunnen overnemen. Hoewel de huidige vicepresident Kamala Harris de meest logische optie is, verwacht Van 't Einde dat de kans klein is dat zij de opvolger wordt van Biden. "Harris scoort heel slecht in de peilingen. Is ook niet echt iemand die goed overkomt op televisie."

'Hele hoop chaos'

Een andere mogelijkheid zou zijn om een open conventie te houden. Van 19 tot 22 augustus is de Democratische Nationale Conventie (DNC), waar de keuze voor een presidentskandidaat definitief wordt gemaakt. Door deze open te stellen, kunnen anderen zich ook kandidaat stellen, waaronder de populaire gouverneur van Californië, Gavin Newsom. "Hij is voor veel Democraten toch echt de gedoodverfde kandidaat als Biden ermee stopt."

Toch is Van 't Einde sceptisch of dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren. "Eigenlijk is dat niet iets wat je wil, want zo 'n open conventie zorgt ook voor een hele hoop chaos binnen de Democratische Partij. En dat binnen 3 maanden voor de verkiezingen is eigenlijk ook een scenario dat je liever niet wilt", legt hij uit.

'Kiezen tussen twee kwaden'

De Amerikanen komen dus voor een lastige keuze te staan, ziet Van 't Einde. Want de tegenstander van Biden, voormalig president Donald Trump, is veroordeeld voor criminele activiteiten en dat is iets wat volgens hem nog steeds gevoelig ligt bij de kiezers.

"Voor veel Amerikanen is hij nog steeds wel echt te extreem. De keus voor de Amerikanen blijft dus, ondanks het slechte optreden van Biden, eigenlijk hetzelfde. Ga je of voor die hele extreme kandidaat, of ga je voor iemand die duidelijk te oud is voor het presidentschap? Het is eigenlijk kiezen tussen twee kwaden."