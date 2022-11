'Make America Great Again', komt je vast nog bekend voor. De kreet was weer te horen toen Donald Trump gister aankondigde opnieuw president te willen worden. Opvallend is dat hij helemaal geen nieuw verhaal heeft, zegt Amerika-kenner Tom van 't Einde.

"Hij heeft zichzelf niet opnieuw uitgevonden", zegt Van 't Einde. En dat terwijl de aankondiging van Trump niet alleen voor de bühne is: "Hij wil wel echt opnieuw president worden. Hij heeft verloren van Joe Biden en wil niet de geschiedenisboeken in als president die het maar 1 termijn volhield."

Juridische onderzoeken

Trump deed zijn aankondiging als presidentskandidaat gisteravond in zijn zomerresidentie Mar-a-Lago in Florida. Een belangrijke reden waarom Trump nu bekendmaakt dat hij meedoet aan de verkiezingen zijn volgens Van 't Einde de tientallen juridische onderzoeken die tegen hem lopen: "Daardoor is hij een beetje een kat in het nauw."

Door zich kandidaat te stellen hoopt de oud-president te voorkomen dat er een strafzaak tegen hem komt, of die lat daarvoor flink te verhogen. Of hem dat zal lukken, is niet te zeggen, vertelt de Amerika-kenner. "De minister van Justitie heeft al maanden een onderzoek lopen, misschien is dat wel verder dan wij weten."

Kijk hier de aankondiging van Donald Trump terug

Ron DeSantis

Een andere reden voor de 76-jarige Trump om weer een gooi te doen naar het presidentschap, is Ron DeSantis (44). Trump ziet in de populaire gouverneur van Florida een echte concurrent. DeSantis won 2018 met dank aan Trump het gouverneurschap en werd vorige week herkozen, vertelt Van 't Einde. "Hij lijkt heel erg op Trump, maar is dan de light-versie."

"Republikeinen hopen dat DeSantis wat beter in de hand te houden is, waardoor gematigde Amerikanen ook achter hem kunnen staan." Maar dat wil niet zeggen dat hij milder is dan Trump, benadrukt de Amerika-kenner. "DeSantis is een echte hardliner: hij was tegen de coronamaatregelen, heeft de zogenoemde 'Don't Say Gay'-wet doorgevoerd en verbiedt veel boeken op scholen."

Positie onder druk

Van 't Einde heeft de indruk dat de positie van Trump als onbetwiste leider van de Republikeinen onder druk staat. "Ik dacht gisteravond ook dat het applaus gechoreografeerd was. Het begon heel fanatiek, maar werd steeds minder. Dat vond ik echt opvallend."

Om opnieuw kans te maken op het presidentschap moet Trump toch eerst met een nieuw verhaal komen, denkt Van 't Einde. "Hij komt weer op de proppen met de verkiezingen die zouden zijn gestolen, terwijl hij daar bij de midterm-verkiezingen juist voor is afgestraft door een deel van zijn fanatieke achterban."

Steeds weer terug

Of DeSantis en Trump het uiteindelijk tegen elkaar zullen opnemen bij de Republikeinse voorverkiezingen, is volgens hem nog niet te zeggen. Maar het is te vroeg om de oud-president helemaal af te schrijven tegenover de populaire gouverneur van Florida: "Trump is heel vaak afgeschreven en wist dan steeds weer als een fenix uit de as te herrijzen."

"In 2016 dacht iedereen na het 'Grab them by the pussy'-schandaal dat het afgelopen zou zijn met Trumps kandidatuur. En ook toen hij een inreisverbod voor moslims voorstelde dachten mensen dat", blikt Van 't Einde terug. "Zo zijn er zoveel incidenten geweest en steeds komt hij weer terug."

Minder bang voor Trump

Maar waar vroeger politici binnen de Republikeinse partij Trump wel moesten steunen, is dat deze keer anders. "Als je niet achter Trump stond legde je jezelf op het hakblok. Nu zien Republikeinen dat ze hem misschien toch niet nodig hebben", verwijst de Amerika-kenner naar de uitslagen van de tussentijdse verkiezingen van vorige week.

"Die beweging is nu wel voor het eerst gaande, maar het is wel minimaal", vervolgt hij. "Mensen durven nog steeds niet te zeggen dat de presidentsverkiezingen van 2020 niet gestolen zijn, terwijl ze weten dat het onzin is."

'Ik heb hem verslagen'

Mocht Trump uiteindelijk toch weer de kandidaat namens de Republikeinen worden, wie van de Democraten neemt het dan tegen hem op? President Biden heeft gehint op dat hij voor een tweede termijn wil gaan, maar dat is nog niet officieel, zegt Van 't Einde.

"Dat is ook not done, zo kort na de midterms, die eigenlijk nog niet eens afgelopen zijn", legt hij uit. Ruim een week na de tussentijdse verkiezingen worden er namelijk nog altijd stemmen geteld en zijn nog niet alle winnaars bekend. "Maar Biden zegt wel: 'Ik ben degene die Trump heeft verslagen.'"

Kans voor Republikeinen?

Zouden de Republikeinen in 2024 een kans maken tegen de huidige president? "Absoluut", denkt de Amerika-kenner. "Maar dan moeten ze wel met een kandidaat komen die ook acceptabel is voor de gematigde kiezer. Mensen die de ene keer Republikeins en de andere keer Democratisch stemmen, die heb je nodig om te winnen."

De verkiezingen zijn pas over 2 jaar, maar het hele circus lijkt met de aankondiging van Trump nu alweer te beginnen. Worden de Amerikanen daar niet moe van? Ze zijn het gewend, zegt Van 't Einde. "Al staat er nu wel meer op het spel. Dat zag je bijvoorbeeld ook terug in de opkomst bij de midterms, die was recordhoog."