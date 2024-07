De AR-15: een populair vuurwapen dat oorspronkelijk werd ontworpen voor het Amerikaanse leger, maar nu ook voor gewone burgers te koop is. Maar daar wil president Joe Biden een einde aan maken. Wat maakt dit wapen zo populair? "Het is 'Made in America'."

Biden wil een verbod op het wapen waarmee Donald Trump afgelopen weekend in zijn oor werd geraakt. Dat zei de Amerikaanse president in zijn eerste campagnetoespraak sinds de moordaanslag op zijn politieke tegenstander. Toch verwacht wapendeskundige Jas van Driel dat zo'n verbod nog niet zo makkelijk zal zijn. "Dat gaat heel lastig worden."

Onbegonnen werk

Volgens Van Driel heeft dat met een aantal redenen te maken. "Je kunt niet specifiek de AR-15 van de markt halen. Want als je dat zou doen, dan komen daar weer andere wapens voor in de plaats", legt de expert uit.

Daarnaast zijn er in de Verenigde Staten 400 tot 450 miljoen vuurwapens in hand van Amerikaanse burgers, vervolgt hij. "Dat is niet aan te pakken." Als er een dergelijk verbod zou komen, denk hij dat de kans daardoor is klein is dat dit daadwerkelijk effect zal hebben.

Amerikaanse trots

Maar wat maakt dat dit wapen zo in trek is onder de Amerikanen? Volgens Van Driel heeft dat alles te maken met het wapen zelf.

"Het allerbelangrijkste is dat het een Amerikaans wapen is, in Amerika ontwikkeld en uitgevonden. Het is 'made in America' en dat is zeker belangrijk in dat land. Bovendien is het wapen in enorme aantallen en variaties te krijgen: van hele lange wapens tot korte karabijnen (een geweer met ingekorte loop en ingekorte schoudersteun, red.) die op korte afstand schieten", legt de wapendeskundige uit.

Bekijk ook Hoe Thomas Matthew Crooks in het zicht van publiek minutenlang zijn schot op Trump kon voorbereiden

'De Volkswagen van de wapens'

"Het is een beetje de Volkswagen van de semi-automatische geweren", vergelijkt hij. "Je kan hem op allerlei manieren en voor allerlei gebieden gebruiken. Schijfschieten of het beschermen van je huis." Dat heeft volgens de wapenexpert ook te maken met de uitrusting van het wapen. Zo noemt hij de nauwkeurigheid van het schot en de betrouwbaarheid van het wapen.

"Ergonomisch zit het goed in elkaar, dat betekent dat het wapen niet al te zeer omhoog komt als je ermee schiet. Je kan dus redelijk snelle schoten achter elkaar vieren. Hierdoor kunnen zowel hele grote zware mannen, als kleine vrouwen ermee schieten." Als belangrijkste reden voor de populariteit noemt hij dat het een semi-automatische vuurwapen is, waarmee je met een vol magazijn dertig keer kan schieten voordat de munitie op is.

'Ingrijpende tijd'

De populariteit van het wapen vindt zijn oorsprong in de Vietnamoorlog, vertelt de wapendeskundige. Het wapen was veel lichter, waardoor er meer munitie mee kon. "De AR-15 is populair geworden doordat de Amerikanen die in Vietnam met een M16 - een automatische variant van het wapen - hebben gelopen, herinneringen uit die tijd hebben. Het is een object uit een tijd die voor hen heel ingrijpend was."

Na de Vietnamoorlog waren de Amerikaanse veteranen de eersten die de AR-15 aanschaften. Vervolgens is er een civiele versie van gemaakt en zijn burgers dat wapen gaan overnemen. "Zo is de AR-15 in de loop der jaren het standaard semi-automatische geweer van de Verenigde Staten geworden, zowel militair als civiel", legt Van Driel uit.

Bekijk ook video Wat ging er mis met de beveiliging van Donald Trump? Secret Service onder vuur in Amerika

Kans op verbod klein

Dat presidentskandidaat Donald Trump is geraakt door een AR-15 wapen, betekent volgens van Driel nog niet dat er een verbod gaat komen. Zo steekt deze discussie wel vaker de kop op, maar heeft het tot nu toe nog niet geleid tot strengere maatregelen.

"Ze praten in Amerika al over een verbod sinds de AR-15 op de markt is. Ik verwacht niet dat dit gaat lukken. Ze zullen het misschien proberen, maar het zit te diepgeworteld in de Amerikaanse samenleving."

Geen gehoor aan oproep Biden

Amerika-verslaggever Tom van 't Einde vertelt ook dat de oproep van Joe Biden om het wapen te verbieden geen gehoor krijgt. "Het draagvlak voor een strengere wapenwet neemt af. Eigenlijk halen de meeste mensen hun schouders op over de nieuwe oproep van Biden. Het is iets wat hij elke keer doet na een schietpartij. Iedereen weet dat er geen meerderheid is voor een verbod op die AR-15."

Sterker nog, de aanval op presidentskandidaat Donald Trump lijkt er juist voor te zorgen dat meer Amerikanen het wapen aanschaffen, ook onder Bidens eigen achterban. "Ze voelen zich niet meer veilig en kopen ze, ook omdat zoveel rechtse Amerikanen wapens hebben."