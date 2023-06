Rechtszaken en schandalen blijven Donald Trump achtervolgen. Toch staat hij nog altijd bovenaan in de peilingen voor het Republikeinse kandidaatschap. Tegelijkertijd zijn er genoeg mensen die het tegen hem op willen nemen. Dit zijn de belangrijkste.

Van een paar is het nog niet officieel bekend, maar wordt er wel verwacht dat ze zich deze week kandidaat stellen. Onze Amerika-verslaggever Tom van 't Einde legt uit wie ze zijn.

Ron DeSantis

Bron: AFP Ron DeSantis

"Ron DeSantis is op dit moment nog gouverneur van Florida. Hij is een vrij bekend gezicht omdat hij 1,5 jaar geleden als een van de weinige Republikeinen een gigantische winst wist te boeken in de tussentijdse verkiezingen", vertelt Van 't Einde. "Daarnaast is hij bijna elke dag te zien bij Fox News."

"Hij positioneert zich sterk rechts van Trump. Tegelijkertijd wordt hij gezien als een meer aanvaardbaar en gematigd gezicht. In Florida voert hij een cultuuroorlog tegen alles wat 'woke' is. Zo is er de Don't Say Gay-wet, die inhoudt dat kinderen zonder toestemming van hun ouders niet mogen leren over gender op school."

"Ook zijn er veel book bans, wat betekent dat boeken waarin het woord 'homo' of 'seks' op scholen worden verboden." DeSantis maakt het leven van mensen in de lhbti+-gemeenschap heel erg moeilijk, vertelt Van 't Einde.

Hoewel de gouverneur door velen wordt gezien als het ideale alternatief voor Trump, heeft hij zich nog niet bewezen op het landelijke toneel. De vraag is volgens Van 't Einde dan ook of hij een debat met Trump wel zou aankunnen.

"In de peilingen zakt hij weg, omdat veel kiezers hem toch te extreem vinden. Dat gebeurt al maanden", zegt de Amerika-verslaggever. "Eigenlijk sinds hij steeds meer omstreden wetten heeft ingevoerd, zoals het verbod op abortus na 6 weken. Zelfs Trump spreekt zich daartegen uit."

Mike Pence

Bron: EPA Mike Pence

Mike Pence is een van de Republikeinen van wie wordt verwacht dat hij zich binnenkort kandidaat stelt. "We kennen hem natuurlijk vooral als vicepresident van Trump", zegt Van 't Einde. "Daarvoor was hij gouverneur van Indiana."

"Pence staat bekend als een hele conservatieve, gelovige Amerikaan. Daarmee vertegenwoordigt hij ook een belangrijke kiezerspopulatie van de Republikeinen. Hij is erg geliefd bij extreem gelovige evangelische christenen, een groep die de Republikeinen nodig hebben om te winnen."

Daarentegen is Pence niet erg populair bij de Make America Great Again-aanhangers, fans van Trump. "Na de bestorming van het Capitool nam Pence afstand van Trump, omdat die niet ingreep om een aanval op hem te voorkomen." Trump-supporters zouden Pence op hebben willen hangen, omdat hij niet tegen de verkiezingswinst van Biden inging.

Pence vertegenwoordigt volgens Van 't Einde de conservatieve waarden die we kennen van de partij. "Hij is echt een ouderwetse Republikein", zegt hij. Maar hij denkt niet dat Pence het kan opnemen tegen Trump. "Je ziet dat hij in de peilingen nooit hoger dan 10 procent is gekomen. Mensen weten niet zo goed wat ze krijgen als ze op hem stemmen."

Nikki Haley

Bron: EPA Nikki Haley

Tussen alle mannen die zich kandidaat hebben gesteld, is er ook nog Nikki Haley. "Ze was de eerste vrouwelijke gouverneur van South Carolina, een hele conservatieve staat, tussen 2011 en 2017. Daarna was ze ambassadeur bij de Verenigde Naties onder het presidentschap van Trump", vertelt Van 't Einde. "Ze heeft Indiase ouders, haar volledige naam is eigenlijk Nimrata Nikki Haley Randhawa."

Mensen hebben haar binnen de Republikeinse partij vrij hoog zitten, zegt hij. "Ze wordt wel bewonderd omdat ze onder Trump haar eigen koers wist te varen en tegelijkertijd met hem door één deur ging, terwijl ze zich daarvoor tegen hem had uitgesproken. 'Hij is alles wat ik mijn kinderen heb geleerd niet te zijn', had ze gezegd."

In haar standpunten onderscheidt ze zich van de twee grote spelers, Trump en DeSantis. "Zij beschouwen de oorlog in Oekraïne als regionaal conflict, terwijl Haley vindt dat de Verenigde Staten een leidende rol moeten spelen in de strijd tegen Rusland."

"Daarnaast heeft ze een gematigder standpunt als het gaat om abortus", zegt Van 't Einde. "Ze vindt het een persoonlijk besluit van de vrouw, hoewel ze zelf pro-life is."

Toch staat ze er niet goed voor in de peilingen met maar 4.5 procent tegenover Trumps 50 procent. "Ze is niet bekend genoeg bij het grote publiek. Als gouverneur was ze geliefd, maar op het landelijke toneel heeft ze misschien niet wat er nodig is. Aan de andere kant weet ze wel gematigde Republikeinen te bereiken zonder MAGA-aanhangers voor het hoofd te stoten. Dat is in deze tijden wel een prestatie."

Chris Christie

Bron: AFP Chris Christie

Ook van Chris Christie wordt verwacht dat hij zich deze week kandidaat stelt. "Hij ziet zichzelf al heel lang als de ideale kandidaat", vertelt Van 't Einde. "Hij heeft het al vaker geprobeerd, maar nooit met veel succes. Maar dat lijkt hem niks te deren."

"Christie was gouverneur van New Jersey en is vrij omstreden. Hij is veroordeeld voor fraude en samenzwering om een andere politicus te beschadigen. Verder is hij een bekend gezicht bij het grote publiek omdat hij vaak aanschuift als politiek commentator bij televisieprogramma's."

Volgens Van 't Einde heeft Christie wel aanzien binnen de Republikeinse partij. "Maar vooral bij de top, niet bij de achterban. Ook hij doet het niet goed bij de MAGA-aanhangers, omdat hij als een van de weinigen meteen afstand heeft gedaan van Trump na de Capitoolbestorming. Trumps fans zien hem als verrader."

Waar Christie precies voor staat, is niet helemaal duidelijk. "Hij is wel een traditionele Republikein; minder bemoeienis van de overheid, conservatieve waarden", zegt Van 't Einde. "Christie neemt wel heel duidelijk afstand van Trump. Hij heeft ook gezegd dat als Trump de kandidaat wordt, hij niet op hem gaat stemmen. Andere kandidaten durven dat niet."

Maar net als bij anderen, is ook Christie niet de kandidaat die het van Trump gaat winnen, zegt Van 't Einde.

Tim Scott

Bron: EPA Tim Scott

Tim Scott is geen bekend gezicht, vertelt Van 't Einde. "Hij is de eerste zwarte man die in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat heeft gezeten", vertelt hij. "Hij is al jaren de enige zwarte senator van de Republikeinse partij."

Scott is heel ambitieus, zegt de Amerika-verslaggever. "Hij wil al zijn hele leven president worden en denkt dat dat eindelijk kan. Het is zijn grote droom om de eerste zwarte Republikeinse president van de VS te worden. Toen hij klein was, fluisterde hij al tegen zichzelf: 'President Tim Scott'."

In tegenstelling tot DeSantis en Trump probeert Scott in zijn toespraken een positieve toon aan te slaan. "Hij brengt wat hoop in de partij, houdt echt hele preken met een opbouwende toon."

Waar Scott voor staat? Hele Republikeinse waarden. "Hij is heel religieus, wil bedrijven geen strobreed in de weg liggen, is voor wapens en tegen abortus", zegt Van 't Einde. "Ik denk dat hij wel de minste kans maakt van deze kandidaten. Hij weet goed de weg in het politieke wereldje, maar heeft te weinig profiel om een deuk in een pakje boter te slaan."

Niet de enigen

Er zijn nog heel wat andere kandidaten, maar Van 't Einde ziet dat zij op geen enkele manier in de buurt komen van Trump. Alleen DeSantis komt wat hoger in de peilingen, maar die ligt dus ook op een grote afstand. "Dat er juist zoveel kandidaten zijn, geeft het gevecht binnen de partij aan", zegt de Amerika-verslaggever.

"Geen enkele kandidaat is echt een topfavoriet, waardoor anderen denken dat ze een kans kunnen maken", legt hij uit. "Je ziet dat zelfs de positie van Trump echt niet sterk is."