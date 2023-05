Dit is iets waar veel andere vrouwen hoop uit kunnen putten. Dat is volgens Amerika-kenner Tom van 't Einde het belangrijkste gevolg van de veroordeling van Donald Trump. Hij werd gisteren schuldig bevonden aan seksueel misbruik en smaad.

De jury van een rechtbank in New York oordeelde gisteren dat Trump schuldig is aan seksueel misbruik en smaad van schrijver E. Jean Carroll. "Carrol zei dat ze werd verkracht door Trump, maar dat acht de jury niet bewezen. Maar aangerand dus wel", vertelt Amerika-kenner Tom van 't Einde van EenVandaag.

1. Even kort, hoe kwam deze zaak ook alweer tot stand en welk bewijs was er?

"Het is een uniek zaak want het gaat over iets wat al bijna 30 jaar geleden is gebeurd en eigenlijk al verjaard was. Maar door een uniek besluit om die verjaringstermijn tijdelijk op te heffen heeft Carrol Trump nu toch op de knieën gekregen. Ze heeft verklaard dat Trump haar in 1996 heeft verkracht in een pashokje van warenhuis Bergdorf Goodman in Manhattan."

"Het is een lastige zaak omdat er geen direct bewijs is. Het was echt haar verhaal tegen het zijne. Het bewijs bestaat uit Carrols gedetailleerde getuigenis ondersteund door vriendinnen die onder ede hebben getuigd dat zij het verhaal al in 1996 te horen kregen."

"Een van hen is een bekende Amerikaanse nieuwslezer die Carrol destijds adviseerde om geen om geen rechtszaak aan te spannen tegen Trump omdat ze bang was dat Caroll het onderspit zou delven tegen Trumps advocaten. Nu zegt ze spijt te hebben van dat advies."

"Er zijn meer dan een dozijn vrouwen die Trump beschuldigen van vergelijkbare vergrijpen. Dit is de eerste keer dat hij veroordeeld is. Volgens de jury is het verhaal van Caroll aannemelijk. En dat komt mede door een uitgelekte tape. In 2016 dook een audio fragment op waarin je Trump hoort opscheppen over zijn bekendheid en dat hij daardoor overal mee wegkomt. De 'Grab them by the pussy'-uitspraak kost hem nu de kop."

"Carrols advocaten hebben dit soort uitspraken en andere uitingen opgevoerd om aan te tonen dat er wel degelijk sprake is van een patroon waarmee aannemelijk is gemaakt dat het verhaal van Caroll waarschijnlijk waar is."

2. De zaak is 30 jaar geleden, dan is het toch verjaard?

"In 2019 publiceerde Carrol al een boek waarin ze de verkrachting beschreef. Toen kon ze geen zaak aanspannen omdat de zaak al was verjaard, maar die verjaringstermijn is tijdelijk opgeheven."

"De rechtbank in Manhattan heeft de verjaring tijdelijk opgeschort, omdat er mede door #MeToo veel verhalen over seksueel misbruik en verkrachting naar buiten zijn gekomen. In 2022 besloot de gouverneur van New York om vrouwen de kans te geven om alsnog een zaak te beginnen en daar heeft Caroll gebruik van gemaakt."

Gouverneur Kathy Hochul van de staat New York maakt het besluit bekend

3. Trump moet 5 miljoen dollar betalen, is dat veel geld voor hem?

"Het is moeilijk te achterhalen hoeveel geld Trump precies heeft. Hij zal dit wel op kunnen brengen, maar we weten ook dat hij de waarde van zijn bezittingen altijd overdrijft en dat zijn zakenimperium vooral drijft op schulden. Dat hij nu 5 miljoen dollar moet betalen zal hem zeker raken."

"Maar de uitspraak is vooral symbolisch. Trump is er tot nu toe altijd mee wegkomen en dit is de eerste keer dat het is gelukt om hem te veroordelen. Er zijn meer dan een dozijn vrouwen die Trump openlijk beschuldigen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De meest bekende is oud-pornoster Stormy Daniels. In die zaak is de voormalig president aangeklaagd op 34 punten voor het betalen van zwijggeld, maar die zaak is nog onder de rechter."

"We weten van andere vrouwen dat hij ze heeft lastiggevallen bij de Miss Universe-verkiezing die hij jarenlang organiseerde. Tijdens een interview bij David Letterman zei hij daarover: 'Ik zwom in een zee vol mooie vrouwen.'"

"Er zijn meer dan genoeg verhalen uit die tijd: Hij stond erom bekend dat hij ineens in de kleedkamer stond. Maar omdat Trump als organisator een machtspositie had, kwam hij er mee weg."

4. Er is in deze civiele zaak niet geschikt, hoe bijzonder is dat?

"Het is niet gek dat er niet is geschikt. Hij heeft een heel sterk advocatenteam en gebruikt zijn enorme bereik op social media om mensen aan te vallen. Dat schrikt de meeste slachtoffers genoeg af en was ook voor Caroll lang de reden dat ze geen aanklacht durfde in te dienen."

"Je moet echt stevig in je schoenen staan om het vol te houden en een aanklacht in te dienen. We weten dat aanranding en verkrachting moeilijk hard te maken zijn. En al helemaal als er een leger topadvocaten klaarstaat om twijfel te zaaien over alles wat je zegt."

"Trump staat er daarnaast ook om bekend mensen keihard persoonlijk aan te vallen. Dat heeft hij op zijn eigen social media-kanaal Truth Social meerdere keren gedaan door bijvoorbeeld te stellen dat ze niet eens zijn type is."

Hij gaat de geschiedenisboeken in als eerste oud-president ooit die is aangeklaagd. Toch zal Trump door de zaak in New York niet achter de tralies verdwijnen. Het echte gevaar voor hem zijn de andere zaken die tegen hem lopen. We zetten ze op een rijtje.

5. En heeft deze veroordeling invloed op de andere zaken die tegen Trump lopen?

"Ik denk niet dat al die andere vrouwen nu meteen een aanklacht indienen. Je leven wordt op zijn kop gezet en je hele leven ligt op straat. Tel daarbij op dat Trumps team een enorme haatcampagne begint en je kunt begrijpen dat dat veel slachtoffers nog steeds afschrikt om stappen te ondernemen."

"Maar onder aan de streep is dit natuurlijk wel een heel duidelijk signaal naar andere vrouwen: hoe machtig iemand ook is, je kunt ze op hun knieën krijgen. Dat zagen we eerder ook al met de onaantastbare gewaande filmbons Harvey Weinstein en miljardair Jeffrey Epstein."

6. Mag iemand die veroordeeld is eigenlijk meedoen aan de verkiezingen?

"Ja, Trump mag ondanks zijn veroordeling gewoon meedoen. Dat is geen enkel probleem. In Amerika zijn er 3 voorwaarden om president te kunnen worden: je moet Amerikaans staatsburger zijn, je moet minimaal 35 jaar oud zijn en je moet minstens 14 jaar in de Verenigde Staten hebben gewoond. In theorie kan een rechter iemand een straf opleggen dat diegene dit soort functies niet meer mag vervullen, maar dat is nog nooit gebeurd."