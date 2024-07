Historisch gezien gaan zwarte stemmen bijna altijd naar de Democratische Partij, maar er zijn tekenen dat deze traditionele alliantie aan het verschuiven is. Steeds meer zwarte kiezers overwegen hun steun aan voormalig president Donald Trump.

In de Amerikaanse stad Milwaukee in de staat Wisconsin krioelt het de afgelopen dagen van de kenmerkende rode petjes met de tekst: Make America Great Again. De Republikeinse conventie is al de hele week in volle gang en eindigt vandaag. Er komen tienduizenden Republikeinse stemmers, politici en beroemdheden op af.

Politiek in de kappersstoel

Op slechts enkele kilometers van die conventie ligt de wijk Bronzeville, in het noorden van de stad. Er wonen hier bijna uitsluitend zwarte Amerikanen. Vroeger hadden de bewoners hier niets met de Republikeinen, maar dat begint langzaam maar zeker te veranderen.

Om te begrijpen waarom, bezoeken we verschillende kapperszaken in de stad. Hoewel je de kapper misschien niet meteen associeert met politiek, speelt deze in Milwaukee een essentiële rol in de aanloop naar de presidentsverkiezingen. Kapperszaken functioneren als buurthuizen waar mensen samenkomen om over allerlei onderwerpen te praten, inclusief politiek.

Minder stemmen voor Biden

"Ik ga zelf op Biden stemmen, maar ik weet niet of hij het wel gaat redden", zegt Gaulien Smith, de eigenaar van Gee's Clippers. In zijn zaak komen politici langs om te spreken en roept hij zijn klanten actief op om te gaan stemmen.

Bij de vorige verkiezingen stemde 92 procent van alle zwarte Amerikanen op de Democraten, maar volgens de laatste peilingen blijft daar maar 80 procent van over. Zoveel stemmen kan Biden niet missen. Zeker niet in een 'swing state' als Wisconsin, waar het bij de vorige verkiezingen aankwam op een verschil van 20.000 stemmen.

Teleurstelling in Democraten

De grootste zorgen gaan over de inflatie, de hoge prijzen en het kleine aantal goedbetaalde banen. Een van Smiths medewerkers kan niet meer rondkomen en woont daardoor noodgedwongen bij haar ouders. "Vroeger kreeg je een appartement voor 800 dollar, nu is dat 2.000. Hoe kunnen mensen hun rekeningen betalen als ze nog steeds hetzelfde minimumloon krijgen?", zegt medewerker Winona Gardner.

Het is niet zo zeer de aantrekkingskracht van Donald Trump die de zwarte kiezer doet twijfelen, maar de teleurstelling in Joe Biden en de Democratische Partij. "Joe Biden heeft de afgelopen jaren veel beloofd wat hij niet heeft waargemaakt. Trump levert tenminste", zegt Lorenzo Davis, eigenaar van een andere kapperszaak, gemaand Zoe's Barber Elite. "Iedereen die ik ken, gaat op Trump stemmen. Echt waar", voegt een van zijn kappers toe.

Black Men Vote

De organisatie Black Men Vote probeert zo veel mogelijk zwarte mannen naar de stembus te krijgen. Ook zij zien de laatste tijd opvallend veel Trump-supporters, maar verwachten toch dat de meeste zwarte Amerikanen achter Biden blijven staan.

"Het is een andere balans", vertel Percy Eddie van de organisatie. "Veel zwarte mensen steunen nu Trump, maar ik denk dat veel nog steeds staan achter wat de Democratische Partij historisch gezien is." Hun stem gaat een grote rol spelen komende 3 maanden, denkt hij.

Rappers en modellen in campagne Trump

Maar ook de Republikeinen hebben maar al te goed door dat de stem van de zwarte kiezer niet vanzelfsprekend naar Joe Biden gaat en spelen hierop in.

Op de conventie gaat het dan ook opvallend vaak over de stem van de zwarte kiezer, een groep die ook veelvuldig het podium krijgt om te vertellen waarom Donald Trump hun favoriete kandidaat is. En ook in de Republikeinse campagne speelt de zwarte kiezer een belangrijke rol. De afgelopen maanden heeft de campagne van Trump publieke steun van zwarte beroemdheden gekregen: van rappers en hiphoppers tot modellen.