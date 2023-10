De loonkloof tussen mannen en vrouwen in Nederland groeit. Dat blijkt uit het Nationaal Salaris Onderzoek dat elke 2 jaar wordt uitgevoerd. Maar in Luxemburg niet. Daar verdienen vrouwen zelfs meer dan mannen.

De meest recente cijfers van Eurostat (van 2021) laten zien dat in ieder EU-land mannen meer verdienen dan vrouwen. Alleen Luxemburg heeft de loonkloof gedicht. Vrouwen verdienen daar gemiddeld 0,2 procent meer dan mannen. Ze laten Roemenië (+3,6 procent), Slovenië (+3,8 procent) en Polen (+4,5 procent) achter zich.

Klein land en hoger opgeleid

Volgens expert loonkloof tussen mannen en vrouwen, Sophie van Gool, komt dat vooral doordat Luxemburg een klein land is. "Er zijn daardoor relatief veel goedbetaalde banen voor hoger opgeleiden."

En die banen worden vaker ingevuld door vrouwen, zegt Van Gool. "Vrouwen in Luxemburg zijn, net als in Nederland, hoger opgeleid dan mannen. In Nederland vertaalt zich dat alleen niet in hogere salarissen."

Vrouwen werken wel minder

Wel plaatst Van Gool een kanttekening: "Per uur verdienen vrouwen in Luxemburg 0,2 procent meer. Maar als je op jaarbasis kijkt, dan verdienen vrouwen nog steeds minder. Dat gaat om zo'n 13 procent", vertelt ze. Ook daar trekt ze de vergelijking met Nederland. "Vrouwen werken net als hier vaker in deeltijdfuncties dan mannen."

Van Gool denkt niet dat de kloof in Luxemburg op korte termijn weer groter zal worden. "Het uurloon voor vrouwen is daar echt flink verbeterd. Een paar jaar geleden was dat daar ook nog 10 procent, maar dat is langzaam en geleidelijk gedaald naar wat het nu is."

Lange weg te gaan

In Nederland is die situatie iets anders. Hoofdeconoom van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Peter Hein van Mulligen, denkt dat het nog heel lang gaat duren als het op het tempo gaat waarin het nu gaat.

"Dat heeft vooral te maken met keuzes die gemaakt worden. Die worden ingegeven door maatschappelijke verwachtingspatronen, opleidingen die mensen kiezen en natuurlijk keuzes tussen parttime of fulltime werken. De beter betaalde banen zijn over het algemeen fulltime-functies."