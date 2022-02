Ook bij jongeren is er sprake van ongelijkheid tussen de lakens. Jonge vrouwen komen veel minder vaak klaar dan jonge mannen, al verschilt dat wel per soort seks en welke handelingen er worden uitgevoerd.

3Vraagt, onderdeel van het EenVandaag Opiniepanel, deed samen met 3FM HUMAN onderzoek onder jonge mensen van 16-35 jaar voor het dossier #CumTogether. Daarin wordt de orgasmekloof bestudeerd: de ongelijkheid in klaarkomen tussen (voornamelijk heteroseksuele) mannen en vrouwen.

Clitkunde

'Een uitwendig knopje met inwendig een soort beentjes van zwellichamen'. Waar dit een beschrijving van is? De clitoris. Klaarkomen bij vrouwen heeft alles te maken met de clitoris. Slechts 36 procent van de jonge vrouwen en 30 procent van de jonge mannen weten welke vorm dit orgaan heeft en dat het op een 'wensbotje' lijkt.

Dat er in het topje van de clitoris dubbel zoveel zenuwuiteinden zitten als in de eikel, wist 59 procent van de vrouwelijke en 49 procent van de mannelijke deelnemers. Het zijn er in totaal zo'n 8.000.

Let's talk about sex

En anders dan je misschien denkt, praat een grotere groep vrouwen dan mannen met hun vrienden over seks. Bijvoorbeeld over orgasmes (60 tegenover 40 procent), wat ze lekker vinden in bed (54 tegenover 46 procent) of juist niet (56 tegenover 44 procent).

Vaker dan hun mannelijke leeftijdsgenoten schrijven jonge vrouwen in het onderzoek dat ze met vrienden over seks praten om ervaring uit te wisselen, herkenning te vinden, van elkaar te leren en inspiratie op te doen.

Orgasmekloof

Jonge vrouwen komen dus veel minder vaak klaar dan jonge mannen. Bij 92 procent van de jonge mannen die aan penis-in-vagina-seks doet, lukt het meestal of altijd om klaar te komen. Bij jonge vrouwen ligt dat cijfer beduidend lager op 36 procent.

Veel van hen benadrukken dat hun clitoris dan wel tegelijkertijd gestimuleerd moet worden. Alleen penetratie is voor de meeste vrouwen niet bevredigend. De vagina is een geboortekanaal en dus, in tegenstelling tot de clitoris, geen supergevoelig seksueel orgaan.

Handwerk en orale seks

Het orgasmeverschil bij mannen en vrouwen wordt kleiner als vingers en tong in het spel zijn. Toch is ook daar ongelijkheid te zien. Driekwart van de jonge mannen (73 procent) komt bijna altijd klaar als ze afgetrokken worden. De helft van de jonge vrouwen (48 procent) lukt dat bij gevingerd worden, de andere helft meestal niet of nooit (52 procent).

Orale seks zorgt bij 64 procent van de jonge mannen meestal of altijd voor een hoogtepunt. Bij jonge vrouwen is dat wederom de helft (48 procent).

Prestatiedruk

Van de jongeren die aan seks doen, voelt een grote groep druk om te presteren. Bijvoorbeeld om zelf klaar te komen. Zeven op de tien (71 procent) vinden het vervelend als hun bedpartner echt probeert om hen te laten komen, maar het niet lukt. Ook maakt het 45 procent onzeker, als het niet lukt om hun bedpartner klaar te laten komen.

Moet je altijd klaarkomen tijdens de seks met iemand? Negen op de tien (88 procent) vrouwen en 61 procent van de mannen vinden van niet. Volgens hen kun je het ook zonder climax heel fijn hebben met elkaar tussen de lakens.

Van masturberen kun je leren

Met een bedpartner is een orgasme misschien niet vanzelfsprekend, maar bij soloseks is dat anders. Jonge vrouwen vertellen daar massaal (91 procent) bijna altijd door klaar te komen. Bij mannen ligt dat nog net wat hoger, op 96 procent.

Negen van de tien (90 procent) deelnemers vinden masturberen een goede manier om je eigen lichaam te leren kennen. Zo kun je ontdekken wat je wel of niet lekker vindt, wat weer heel nuttig is om te weten voor seks met iemand anders.

Definitie van seks

Wanneer vinden jongeren dat mensen 'seks' met elkaar hebben gehad? Bijna iedereen (99 procent) vindt dat het geval bij penis-in-vagina seks, en voor 93 procent valt ook anale seks daaronder. Driekwart (75 procent) van de deelnemers heeft dat ook bij orale seks en tweederde (66 procent) bij vingeren en aftrekken. Zes op de tien deelnemers (63 procent) vinden dat samen seksspeeltjes gebruiken ook telt.

Deelnemers denken bij 'seks' massaal aan penetratie, maar een meerderheid trekt die definitie breder. Ze vinden het teveel gericht op heteroseks. Voor hen gaat seks over alle handelingen die de geslachtsdelen stimuleren, dus ook met de handen of iemand oraal bevredigen.