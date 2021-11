'Hollywood mijdt seks'. Dat schrijft de BBC vandaag. Het aantal mainstream Amerikaanse en Britse films met expliciete seksscenes is in vijftig jaar tijd niet zo laag geweest als nu.

Uit een analyse van 148.000 films tussen 2010 en 2019, blijkt dat in maar 1,21 procent van die films een seksscène voorkomt. Dat is het laagste aandeel sinds de begin jaren zestig. In de jaren negentig was er een 'piek'. Toen bevatte bijna 2 pocent van alle films een seksscène.

Invloed van porno?

Een echt duidelijke oorzaak is er niet, schrijft de BBC. Wel wijst de Britse omroep naar de opkomst van porno op het internet vanaf de jaren 90, waardoor seks in films als minder spannend zou worden ervaren door het publiek.

Filmmaker Nouchka van Brakel wijst naar een ander fenomeen. In de jaren 70 en 80 maakte zij speelfilms met expliciete seksscenès als Het Debuut (1977), Een Vrouw als Eva (1979) en Van de Koele Meren des Doods (1982).

'Halve crew weggestuurd bij seksscène'

Volgens haar is er sprake van een cultuuromslag op de filmset: "De filmwereld is aan het verpreutsen. In mijn tijd liepen de acteurs voor een seksscène naakt op de set rond. Daar deed niemand raar over."

"Tegenwoordig wordt de halve crew weggestuurd bij dat soort scènes, waardoor het alleen maar meer beladen wordt", vertelt ze. "Ook heb je nu allerlei intimiteitsregisseurs. Zij bepalen tot op de milimeter welk stukje bloot wel mag worden laten zien en welke handelingen wel en niet gedaan mogen worden."

'Stop de verpreutsing'

En dat gaat ten koste van de seksuele verbeelding, zegt Van Brakel: "Ik zou daar niet mee kunnen werken. Seks is onderdeel van het leven, maar hierdoor raken we een realistisch beeld ervan kwijt." Haar oproep is dan ook duidelijk: "Stop deze langzame, maar steeds sterker toenemende censuur mensen. Laat die agents en intimiteitsregisseurs lekker van de filmset blijven. Stop de verpreutsing."

Maar tonen de #Metoo schandalen rond filmproducenten als Harvey Weinstein en Job Gosschalk niet aan dat een intimiteitscoach juist heel belangrijk is? Van Brakel: "Aan de ene kant is het terecht dat acteurs en actrices bezwaar maakten tegen hoe er met hun seksualiteit werd omgegaan, maar het is ook wel een beetje doorgeslagen. Ik vind het erg als de kunst en de artistieke vrijheid wordt beperkt door de aanwezigheid van zo'n intimiteitscoach. En dat gebeurt wel."