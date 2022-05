Uit onderzoek van UNAIDS, het programma van de Verenigde Naties om hiv en aids te bestrijden, blijkt dat wereldwijd twee keer zoveel hiv-infecties voorkomen bij jonge vrouwen tussen de 15 en 24 jaar als bij mannen. "Er heerst een taboe op seks."

Vooral in sub-Saharalanden als Kenia en Uganda zijn mensen de dupe: maar liefst 83 procent van de hiv-infecties komen voor in dit deel van Afrika. Jonge vrouwen dragen daarbij de grootste last. Hoewel zij maar 10 procent van bevolking uitmaken, dragen ze een kwart van de besmettingen. Volgens directeur Mark Vermeulen van het Aidsfonds heeft dit vooral te maken met het gebrek aan voorlichting en voorbehoedsmiddelen.

Gebruik van condooms

In het UNAIDS-rapport wordt benadrukt dat genderongelijkheid ervoor zorgt dat vrouwen vaker slachtoffer zijn van een hiv-infectie. Vanwege armoede zijn vrouwen vaker afhankelijk van mannen.

"Sommige vrouwen zitten in de positie dat ze niet anders kunnen dan bijvoorbeeld seks met een visser hebben om aan eten te komen", vertelt Vermeulen. "Er is in zo'n situatie totaal geen zeggenschap over het condoomgebruik."

Extra gevaar bij verkrachting

Daarnaast krijgen vrouwen veel eerder te maken met seksueel geweld. "Wanneer een vrouw verkracht wordt is zij totaal niet in de positie om te vragen of de man een condoom om kan doen", zegt Vermeulen.

Een vrouw heeft vervolgens, vanwege verwondingen die ze tijdens een verkrachting kan oplopen, maar liefst 50 procent meer kans om geïnfecteerd te worden met hiv.

Gebrek aan voorlichting

Buiten de ongelijke kansen voor vrouwen ligt er over het algemeen nog altijd een groot taboe op het onderwerp. Dat het niet gemakkelijk wordt besproken, komt ook door de gevolgen die eraan vastzitten.

"In Kenia sprak ik een vrouw van 16 die voor het eerst met haar vriendje naar bed was geweest. Ze wist niet dat ze een condoom moest gebruiken, dus was daarna zwanger én hiv-positief. Omdat zij de eerste was die het meldde en niet haar vriendje, werd ze verstoten door haar familie", vertelt Vermeulen.

Paracetamol slikken

Volgens Vermeulen is het gebrek aan voorlichting dan ook een groot probleem. "Een partner van het Aidsfonds vertelde dat zij jongeren spreken die paracetamol slikken voorafgaand aan de seks ter preventie van hiv. Dat laat wel zien hoe slecht mensen geïnformeerd zijn."

Er valt allang te leven met hiv, als de juiste medicatie gebruikt wordt, zegt Vermeulen. "Ik leef zelf ook al 15 jaar met hiv. Omdat ik word behandeld is het virus zo laag in mijn bloed dat ik het niet meer kan overdragen." Deze behandeling wordt ook in Kenia gegeven, maar dan moeten mensen dat wel weten.

Toegang tot medicijnen

De hiv-preventiepil kan net als de anticonceptiepil dagelijks geslikt worden om het risico op hiv te verkleinen. Deze wordt nu al breed ingezet in Kenia. Daarnaast hoopt Vermeulen dat de preventie-ring binnenkort als medicijn wordt goedgekeurd. "Dit is een ring die vrouwen vaginaal inbrengen. Dat hoeft niet tijdens de gemeenschap, maar kan ook in de eigen privésfeer. Zo geef je een vrouw veel meer zeggenschap."

Het Aidsfonds werkt met partners in onder andere Kenia samen om medicijnen beter beschikbaar te maken. Daarnaast ondersteunen ze projecten waarbij vooral vrouwelijke gezondheidswerkers worden ondersteunt om betere voorlichting en preventiemiddelen beschikbaar te stellen.