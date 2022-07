Je mannelijke collega vragen wat hij verdient, om er achter te komen of je als vrouw wel eerlijk betaald wordt. "Ik zou het wel doen", zegt carrièrecoach Margreet Jonker. "Brutale mensen hebben de halve wereld."

Uit onderzoek van de Universiteit Maastricht blijkt dat de loonkloof - vooral bij 'typische mannenberoepen' - nog altijd de realiteit is. Jonker snapt wel dat het niet altijd makkelijk is om het gesprek over salaris met collega's aan te gaan. "In Nederland is het 'not done' om over inkomen te praten. Het is een beetje taboe."

'Verdien je veel meer dan ik?'

Maar volgens Jonker moeten vrouwen zich daar niet door laten tegenhouden. "Ik zou het wel doen. Als ik zou voelen dat ik hartstikke word onderbetaald, dan zou ik dat wel bespreekbaar maken. De vraag is wel aan wie je het vraagt en wie überhaupt over zijn salaris wil vertellen."

Mocht je op weerstand stuiten, dan kun je het gesprek ook op een andere manier voeren, vertelt Jonker. "Als diegene niet wil zeggen wat hij verdient, dan kan je wel vragen: 'verdien je veel meer dan ik?'" Met die informatie kun je daarna naar je werkgever stappen.

Zelfvertrouwen

Naast informatie speelt zelfvertrouwen volgens Jonker misschien nog wel een grotere rol. "Ga kijken: wat vind ik mezelf waard? Dat is heel belangrijk", zegt ze. "Als je goed kan onderbouwen waarom je dingen doet en waarom je het waard bent, dan mag je gaan onderhandelen: 'Dit heb ik allemaal gedaan, wat kan daartegenover staan?'"

Maar bereid je wel goed voor, waarschuwt Jonker. "Zoek uit wat je echt verdient: wat zijn de salarisschalen? Wat is de functie? Je hebt veel salaris-checks en kompassen en je hebt je cao-loon met functieomschrijvingen."

'Brutale mensen hebben de halve wereld'

Jonker denkt dat de loonkloof tussen mannen en vrouwen deels te verklaren is door een verschil in opstelling. Vrouwen onderhandelen minder vaak en nemen sneller genoegen met het salaris dat wordt aangeboden, vertelt ze. "Terwijl mannen misschien sneller aangeven dat ze er 300 euro bovenop willen, ik noem maar iets. En vaak wordt dat dan door de werkgever gewoon geaccepteerd."

"De bescheidenheid, die moet je overboord gooien en durven te vragen", benadrukt ze. "Brutale mensen hebben de halve wereld. Als je het niet vraagt, krijg je het niet."

Vrouwen komen steeds vaker voor zichzelf op

Jonker zoekt de verklaring voor de loonkloof vooral in het verleden. "Eerder waren er veel meer mannen die werkten en mannen waren hoger opgeleid. Vrouwen waren wat lager opgeleid of werkten parttime, het was allemaal ondergeschikt."

Nu ziet ze het de goede kant op gaan. "De kloof wordt steeds minder. Vrouwen zijn tegenwoordig hoger opgeleid, durven meer en gaan meer hun mannetje staan."

Het voordeel van ongelijkheid

Uit haar eigen ervaring weet Jonker dat sommige werkgevers zich bewust zijn van de loonkloof en vrouwelijke werknemers juist een zetje willen geven. "Ook zelfs met een werkgever die op een gegeven moment een x-bedrag noemde."

Voor het salaris werd vastgelegd, wilde die toekomstige werkgever eerst controleren wat haar mannelijke collega's verdienden. "Hij kwam terug en toen kreeg ik er nog een paar honderd euro bovenop. Hij deed het zelf als werkgever, dus ook dat kan gebeuren. Ik heb ook het voordeel ervaren van ongelijkheid."

Verantwoordelijkheid van werkgever

Toch verwacht ze niet dat elke werkgever uit zichzelf de kloof wil overbruggen. "Het kan ook best zijn dat sommige werkgevers niet eens weten dat er zo'n kloof is."

Maar een verantwoordelijkheid hebben ze wel, vindt ze. "Er zit ook wel iets bij een werkgever die te pas en te onpas waarschijnlijk mensen te laag inschaalt of niet wil nivelleren. Daar ligt ook een verantwoordelijkheid, dat werkgevers daar zuiverder naar mogen kijken."