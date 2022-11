De tijd dat we alleen nog maar contant betaalden, ligt al decennia achter ons. Pinnen en digitaal betalen zijn de gewoonste zaak van de wereld. Nu debatteerde de Kamer zelfs over de digitale euro. 5 vragen daarover aan politiek commentator Joost Vullings.

1. Wat is de digitale euro?

"Vooralsnog niets concreets, want hij bestaat nog niet. Maar we kennen allemaal contant geld; muntjes, briefjes. Dat is publiek geld, uitgegeven door De Nederlandsche Bank. Maar al je geld dat op de bank staat is in private handen. De digitale euro komt naast wat je al kent, het is een nieuw betaalmiddel."

Volgens Vullings is het te vergelijken met bitcoin. "Maar dan een soort bitcoin die wel gegarandeerd wordt door de Europese Centrale Bank (ECB). De bitcoin is wat een gek ervoor geeft en zolang mensen erin geloven heeft het een waarde, maar een digitale euro is ook echt een euro waard en dus gegarandeerd door de ECB."

"Dat zit er ook wel een beetje achter: heel veel mensen zitten in crypto's, dat is heel onveilig, dus is het idee bij centrale banken om een veilige variant te ontwikkelen."

2. Waarom zou je de digitale euro nodig hebben?

"Je kunt zeggen: 'Ik heb nu totaal geen probleem met betalen, je kunt met je telefoon of je pas contactloos betalen, dus waarom zou ik met een digitale euro betalen?' Ik weet niet of het aan een behoefte voldoet, maar je kunt zeggen dat dit het nieuwe cash geld is, waarvan mensen minder gebruik maken."

"En het is publiek geld, dus de waarde is wel gegarandeerd. En dat is eigenlijk wel waarom crypto's zijn opgekomen, want stel dat jouw bank in elkaar stort en er ontstaat een bankrun, dan mag je nog blij zijn dat je cash geld of digitale euro's hebt."

3. Welke bezwaren zijn er tegen de digitale euro?

"Digitale munten zijn eigenlijk gewoon een stukje software, dat is geprogrammeerd. Dan kom je bij de angst dat, als je een rekening moet openen bij de ECB, ze kunnen zien wat je doet."

"Dat is een grote angst van mensen, of het wel anoniem wordt. Met cash geld kun je allemaal leuke dingen doen, ook illegaal en zwart." Dat zit ook wel achter de gedachte om een digitale munt te ontwikkelen, zegt Vullings. "Zuidelijke landen in Europa die denken: wacht eens even, als er bij ons minder cash geld rondgaat in de economie, en meer via de digitale euro, dat is wel makkelijker om belasting te heffen."

"Maar dat is precies waarvan de Nederlandse parlementariërs zeggen: 'No way, ontwerp het dan als een chipknip. 200 euro laat je uitbetalen in digitale euro's en dan betaal je met je chipknip, zodat de centrale bank totaal niet kan zien wat je doet'."

4. Moet ik straks verplicht gebruik maken van de digitale euro?

"Nee, het is niet verplicht en cash geld blijft bestaan, zeggen ze. Dat wordt nu gegarandeerd. Het goede van het Nederlandse parlement is dat ze zeggen dat het een aanvulling kan zijn op wat we hebben, maar wel onder strakke voorwaarden."

5. Wanneer kan ik een digitale euro-rekening openen?

"Voorlopig nog niet. Ze moeten het allemaal nog gaan ontwerpen, maar het is wel iets om in de gaten te houden."

"Het Nederlandse parlement doet dat, maar ze balen er wel van dat ze er niet het laatste woord over hebben."