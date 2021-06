Nederland moet de bitcoin en andere cryptomunten verbieden. Dat zegt CPB-directeur Pieter Hasekamp in het Financieel Dagblad. Maar dat is makkelijk gezegd dan gedaan, volgens financieel journalist van de Telegraaf Martin Visser.

Volgens CPB-directeur Hasekamp is een crash van cryptovaluta onvermijdelijk. Recent daalde de waarde van bitcoin nog met 5 procent in 24 uur tijd, door een tweet van Tesla-baas Elon Musk. "Waardevastheid bestaat niet, het gebruiksgemak lijdt onder een gebrek aan acceptatie en de veiligheid wordt ondergraven door regelrechte zwendelpraktijken", schrijft de CPB-baas over de munt. Het liefst ziet hij een totaalverbod op de productie, handel én het bezit van munten als de bitcoin.

Verbod lijkt niet haalbaar

Maar volgens Martin Visser, journalist bij De Financiële Telegraaf, is zo'n verbod niet haalbaar. "Het heeft iets potsierlijks dat het kleine CPB nu de grote cryptomunten tot de orde roept. Als je zo'n verbod echt zou willen, kan je dat alleen mondiaal doen", zegt hij. "Het ingewikkelde is dat bitcoin is bedoeld als betaalmiddel buiten de gevestigde orde om", vervolgt Visser. "Maar het is ook voor heel veel mensen een hopelijk lucratieve belegging, en die twee motieven lopen dwars door elkaar heen."

Het voorbeeld van Musk is daarom ook tekenend, vindt Visser. "Als een munt van één uitspraak zo keldert in waarde, dan zegt dat wel wat. Hij is helemaal gebouwd op geloof en vertrouwen."

Man met koophuis die op de VVD stemt

Uit onderzoek van een Londense universiteit en van onderzoeksbureau Kantar Public blijkt dat maar 8 procent van de Nederlanders met deze digitale munt in aanraking is geweest. De doorsnee bitcoin-bezitter is man, hoogopgeleid, heeft een koophuis, een goed inkomen en stemt VVD. Volgens de onderzoekers gaat het om zo'n 430.000 Nederlanders: 3,3 procent van alle Nederlandse volwassenen.

Eén van hen is Marc Albers. Hij is 24 jaar oud en investeert sinds 2018 in bitcoin. Hij maakt zich niet zo'n zorgen om een mogelijk verbod. "Ik heb dit soort dingen vaker gehoord de afgelopen jaren. Er zijn heel veel landen die hebben geprobeerd dit te verbieden, en wat je eigenlijk telkens ziet is dat de munt dan alleen maar sterker wordt."

Bron: Eigen foto Marc Albers (24)

Een goudstaaf onder je bed

Wat Marc zo aantrekt in bitcoin? "Wat ik leuk vind, is dat je het lokaal kunt bewaren. Net als dat je bijvoorbeeld een goudstaaf onder je bed kunt leggen, kun je ook de code voor je wallet bewaren onder je kussen." Ook speelt autonomie voor Albers een belangrijke rol. "Er zijn partijen op de wereld, vooral in derdewereldlanden, die worden uitgesloten van het financiële systeem. Maar met bitcoins heeft eigenlijk niemand iets te zeggen over jouw eigendom."

Albers heeft op dit moment bitcoin ter waarde van zo'n 30.000 euro. "Maar het heeft ook wel eens op een halve ton gestaan", voegt hij daar aan toe.

'Bitcoin is vooral geloof'

Bitcoin an sich vindt Martin Visser van de Financiële Telegraaf een zinvolle innovatie. "Daarom is het wellicht zinvoller om te kijken: is die technologie ook inzetbaar om mensen aan te sluiten op een betaalsysteem die dat anders niet zouden kunnen?" Over investeren en beleggen is hij kritischer. "De vraag is namelijk: waar beleg je precies in? Welke waarde zit eronder? Bij een aandeel is dat de waarde van een bedrijf, bij de euro zijn dat de economieën van eurolanden, maar de waarde van bitcoin is vooral geloof. En als dat wegvalt, is die waarde volledig weg", zegt Visser. "Stel dat honderdduizenden mensen hun spaargeld erin steken, en alles kwijtraken, dan is de financiële ramp niet te overzien."

Maar een verbod op bitcoin lijkt dus onhaalbaar, zegt Visser: "Als je al ziet hoe moeilijk het is om belastingontwijking tegen te gaan, is dit echt kansloos. Daarnaast roep je een tegenreactie op van mensen die hier fan van zijn, die de gevestigde financiële systemen niet vertrouwen. Je bevestigt hen in hun standpunt en dat is zinloos en contra-productief."