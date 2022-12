Door de ongekende inflatie loopt het storm bij budgetcoaches. Steeds meer mensen schakelen financiële hulp in, omdat het niet meer lukt om rond te komen. "Iedere cent die je verdient moet een taak hebben."

Een budgetcoach helpt mensen met hun financiële huishouding. Rita Celestine is zo'n budgetcoach en ziet het aantal klanten toenemen. "Dat begon al met corona, maar door de inflatie en de energiecrisis kloppen er steeds meer mensen bij mij aan." En dat zijn niet alleen mensen met lage inkomens, zegt ze. "We zien steeds vaker mensen uit de middenklasse die ook niet meer rond kunnen komen."

'Amper iets om uit te geven'

Kapster Samantha Popken in Purmerend is een van hen. Ze schakelde Rita in voor financiële hulp. Waar ze voorheen goed kon rondkomen, merkt ze nu dat ze bijna niks meer uit kan geven.

De alleenstaande moeder met 3 kinderen heeft een goedlopende kapsalon aan huis. De zaken liepen zelfs zo goed, dat ze er een stuk bij heeft moeten bouwen. Geld was nooit een probleem, totdat de prijzen gingen stijgen. "Je merkt dat je amper iets overhoudt om uit te geven."

Duidelijk waar geld naartoe gaat

Samantha is niet de enige die last heeft van de hoge prijzen. Voorlichtingscentrum Nibud kondigde eind 2021 al aan dat steeds meer mensen moeilijk rond kunnen komen. "Maar dat het zo snel kon gaan, zagen wij ook niet aankomen", zegt Nibud-directeur Arjan Vliegenthart.

"Ondanks het prijsplafond dat er straks aankomt, stromen de financiële vragen bij ons nog steeds binnen", zegt hij. Volgens het Nibud is het daarom belangrijk om goed in kaart te brengen waar je geld naartoe gaat. "Dat klinkt misschien een beetje saai, maar je moet eerst duidelijk hebben waar je geld naartoe gaat om vervolgens een besparingsplan te maken."

Rust en vrijheid

En daar kan een budgetcoach als Rita bij helpen. Ook zij vindt het belangrijk dat mensen hun financiën goed in kaart blijven brengen. "Door je bewust te zijn van waar je geld naartoe gaat en welke keuzes je daarbij maakt, ga je zien dat je veel meer financiële rust en vrijheid ervaart."

Samen met haar klanten stelt Rita een begroting op. "Iedere cent die je verdient moet een taak hebben." Dat betekent ook dat de inleg van je spaarrekening op de balans komt te staan.

Geen dagelijkse, maar wekelijkse boodschappen

Naast het inzichtelijk maken van haar geldzaken, helpt het voor Samantha ook om niet langer dagelijks haar boodschappen te doen. "Ik doe dat nu wekelijks, omdat ik dan niet in de verleiding kom om spontaan iets lekkers erbij te kopen."

Het is de vraag of iedereen zo structureel blijft besparen als de crisis voorbij is. "De ervaring leert dat wanneer mensen meer geld hebben, ze ook meer gaan uitgeven", zegt Vliegenthart. "Al is nog niet helemaal duidelijk hoe deze crisis zich gaat ontwikkelen."