Vrouwenvoetbal wordt steeds populairder. Maar voetbalschoenen, -kleding en de bal zijn nog vooral op maat gemaakt voor mannen. Dit veroorzaakt blessures bij vrouwen, schrijft de Volkskrant. Zelfs zo erg, dat 'vrouwen meer kans lopen op hersenschuddingen.'

Koppen in het voetbal kan voor hersenschade zorgen bij mannen en vrouwen, maar toch maken vrouwen veel meer kans op bijvoorbeeld een hersenschudding. Maar waarom is dat zo?

Tot 5 keer meer kans

Als je de data over de lange termijn bekijkt, uit Europa of uit Amerika, dan zie je dat vrouwen zo'n 2 tot 3 keer zoveel kans hebben op een hersenschudding, zegt manager sportgeneeskunde Edwin Goedhart van de KNVB. Hij wordt hierin bevestigd door oud-voetbalster Rianne Schorel. "Vrouwen hebben tot wel 5 keer meer kans op hersenletsel bij voetbal."

Schorel heeft dit zelf aan den lijve moeten ondervinden. Ze moest als spits bij ADO Den Haag haar carrière staken nadat een teamgenoot de bal hard tegen haar hoofd schoot. "Ik werd helemaal duizelig, maar ben toch doorgegaan met spelen. Pas dagen later bleek dat ik een zware hersenschudding had." Nu heeft ze een trainingscentrum en zet ze zich in voor meer bewustzijn rondom hersenletsel en voetbal.

Ook fysieke oorzaken

Ook klinisch neuropsycholoog Erik Matser bevestigt dat vrouwen een grotere kans hebben om een hersenschudding te krijgen. Hij vraagt al sinds de jaren 90 om meer aandacht voor hersenschade in de sport en begeleidt ook sporters met hersenletsel. Gevraagd naar de oorzaken waarom vrouwen meer kans hebben op een hersenschudding, wijst hij naar de nek. "Een vrouw heeft een heel andere nekmusculatuur wat veel minder de klap kan absorberen dan mannennekken. Hierdoor zijn de hersenen kwetsbaarder om letsel op te lopen."

Hij zegt dat stevige nekspieren dus erg belangrijk zijn. "Hoe sneller het hoofd schudt, des te meer schade krijg je. Als je je hoofd stil kan houden, dan kunnen de hersenen minder bewegen en loop je ook geen hersenschudding op."

Minder zware bal de oplossing?

Volgens sommige experts zou het daarom beter zijn als vrouwen voetballen met een minder zware voetbal. Oud-voetbalster Schorel is daar niet van overtuigd, omdat een lichtere bal wellicht ook juist weer harder gaat.

KNVB-sportarts Goedhart begrijpt het voorstel van de lichtere bal, maar ook hij is er niet van overtuigd dat dit daadwerkelijk veel schade voorkomt. "Veel schade komt namelijk ook doordat voetballers bijvoorbeeld met de hoofden tegen elkaar aan botsen."

Trainen

Verder zegt Goedhart dat juist trainen op techniek van koppen en luchtduels belangrijk is. "Je ziet bij mensen die weinig trainen op luchtduels en koppen ook angst. Door die angst doet de sporter dan zijn of haar ogen dicht. Op dat moment is de oriëntatie minder en zie je bijvoorbeeld de elleboog van een tegenstander niet aankomen."

Ook het aansturen van bijvoorbeeld je nekspieren om een klap op te vangen moet je goed trainen, zegt Goedhart. Hoopgevend is dat dit trainen dan weer niet met een zware voetbal hoeft. "De techniek van het koppen kun je ook met een lichte bal trainen."