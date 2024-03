Kleding bestellen en terugsturen kan met een druk op de knop. Maar teruggestuurde kleding wordt vaak niet meer verkocht en zelfs vernietigd. Hoe komt het dat zoveel kleding wordt weggegooid? "Wordt ingecalculeerd dat een deel onverkoopbaar is."

Over heel Europa wordt jaarlijks 260 duizend ton van alle kleding vernietigd. Dat gaat om teruggestuurde kleding, maar ook om kleding die nooit verkocht is. Dat is vergelijkbaar met zo'n 3,4 miljard T-shirts. Dit blijkt uit een nieuw rapport voor het Europees Milieuagentschap (EEA).

Bestellen om te passen

Dat er zoveel kleding wordt vernietigd, heeft onder andere te maken met online shoppen, vertelt Cécile Scheele van de Dutch Sustainable Fashion Week.

''We zijn door de jaren heen steeds meer online gaan kopen. We bestellen heel veel kleding thuis zonder dat we weten of het past, en als het dan niet past dan sturen we het terug.'' In 2009 was 5 procent van alle gekochte kleding online besteld, in 2022 is dat opgelopen tot 11 procent.

Terugsturen

In het rapport van EEA staat dat producten die online gekocht worden drie keer zo vaak terug worden gestuurd als producten die in een fysieke winkel zijn gekocht.

Dat is makkelijk te verklaren, volgens Scheele. ''In een fysieke winkel kan je ter plekke passen, je krijgt advies. Je koopt in een fysieke winkel veel bewuster dan als je online koopt.''

Niet de moeite waard

Gemiddeld een derde van alle teruggestuurde kledingstukken wordt vernietigd. Dat komt doordat het voor goedkope winkelketens kostentechnisch niet de moeite waard is om de kledingstukken te checken op gebruikssporen, te wassen en vervolgens opnieuw in te pakken.

Waar je denkt dat je kleding misschien weer in de schappen terecht komt, is dit vaak dus niet het geval. ''Het is ingecalculeerd dat een deel van de kledingitems onverkoopbaar is en dus wordt weggegooid.''

Voorspellen of het aanslaat

En niet alleen teruggestuurde kledingstukken worden vernietigd, maar ook kleding die helemaal niet wordt verkocht. Doordat de mode-industrie moet voorspellen of een kledingitem aanslaat of niet, is er een grote kans dat niet alle items worden verkocht.

''Het productieproces van kleding loopt ver vooruit, nieuwe kleding wordt voorgeproduceerd door trends die we voorspellen." Zo wordt op dit moment de zomercollectie van 2025 al gemaakt, vertelt de expert.

Transparantie over voorraad

Doordat kleding trendgevoelig is, is er dus een kans dat het item niet verkoopt. ''Het kan zijn dat trend niet aan slaan en dan wordt die kleding niet verkocht, dan blijven de winkelketens met een overschot aan kleding zitten", legt Scheele uit. Die kleding wordt dus vervolgens vaak vernietigd, is te lezen in het rapport.

De Europese Commissie is momenteel bezig om een verbod op het vernietigen van kleding door te voeren. Hierdoor moet iedereen die op de Europese markt verkoopt transparant zijn over hun voorraad. De verwachting is dat de regels in 2026 ingaan.

Bewustwording

Steeds meer winkels rekenen retourkosten en dat is volgens Scheele een stap in de juiste richting. ''Ik denk dat het goed is om het terugsturen van kleding onaantrekkelijk te maken. We kopen meerdere maten zodat we thuis kunnen passen en om later terug te sturen. We realiseren ons niet wat de gevolgen zijn van het terugsturen, en dat de kleding dan eigenlijk onverkoopbaar is.'' Er moet dus ook meer bewustwording komen vanuit de consument.

Een andere ontwikkeling die ervoor zorgt dat we duurzamere keuzes maken, kan virtual reality zijn. ''Door middel van VR kunnen we kijken hoe kleding ons staat, zonder dat we een fysiek exemplaar hebben. Dit soort innovaties helpen ook al veel tegen verspilling", zegt Scheele