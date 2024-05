Hoeveel fysieke winkels hebben we in Nederland? Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is het aantal winkels met 11.000 toegenomen sinds vorig jaar. Maar experts zetten vraagtekens bij die cijfers. "Onze cijfers laten een heel ander beeld zien."

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is het aantal winkels toegenomen. Begin dit jaar zouden er 83-duizend winkels in Nederland zijn. Daarmee is de dalende trend van de afgelopen 10 jaar onderbroken, zegt het CBS. Maar klopt die berekening wel?

Vertekend beeld

Gert Jan Slob, directeur Onderzoek bij Locatus, leverancier van retailinformatie, herkent de stijging waar het CBS het over heeft niet. ''Wij lopen eigenlijk dag in dag uit door de winkelstraten van Nederland. We tellen in iedere gemeente. Onze cijfers laten een heel ander beeld zien. Wij hebben vorig jaar juist een daling gezien van ruim 85-duizend winkels naar 83-duizend winkels. Dat is een afname van 3 procent. Wij zien al sinds 2008 dat het aantal winkels afneemt.''

Die krimp in winkels herkent ook Robin van Lieshout van onderzoeks- en adviesbureau BRO. ''Dat blijkt onder andere uit onderzoek naar koopstromen, dat we samen met Ipsos en I&O in hele grote delen van Nederland uitvoeren. We kijken daarbij ook naar consumentengedrag. Daarin zie je veel structurele trends die samenhangen met de krimp van het winkelaanbod.''

Kamer van Koophandel

Dat de cijfers niet overeenkomen met die van het CBS, ligt volgens Marjolijn Jaarsma, woordvoerder bij het CBS, aan een andere manier van meten. ''Wij maken onder andere gebruik van nieuwe inschrijvingen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KVK). Die passen wij soms nog aan, want niet elke nieuwe inschrijving is volgens onze definities een nieuw bedrijf. Soms is het een filiaal van een reeds bestaand bedrijf.''

Volgens retail-expert Slob zijn KVK-registraties niet 100 procent betrouwbaar. ''Ondernemers zijn wel verplicht om zich in te schrijven, maar niet om zich uit te schrijven. Dat is dus geen waterdichte meetmethode.''

Afwijkende cijfers

Daarom kijkt het CBS ook naar economische activiteit, legt Jaarsma uit. ''Dat soort informatie leiden we af uit gegevens die we krijgen van de Belastingdienst. Dan zien we ook of bedrijven die zich niet uitschrijven bij de KvK nog wel actief zijn bijvoorbeeld. Na een aantal maanden zetten we die bedrijven dan op inactief.''

''Om die reden wijken dus af van wat KvK rapporteert, of wat brancheorganisaties rapporteren. Maar het blijft statistiek wat wij publiceren, dus het is geen telling langs de deuren.''

Minder winkels

Dat er minder winkels zijn, heeft een aantal duidelijke oorzaken. Online aankopen spelen een grote rol, die zijn de afgelopen tijd flink gestegen, zegt Van Lieshout. Hij ziet ook dat het gedrag van consumenten is veranderd. ''Ik spreek veel ondernemers en organisaties. Ik zie dat daar veel onderliggend leed is. Zeker bij zelfstandige ondernemers. Dat leidt zeker in de kleinere kernen en de middelgrote centra echt tot een daling van het aantal winkels en ook de omvang van die winkels.''

''Daarnaast worden de winkels die overblijven alsmaar groter. Mensen kopen er ook steeds meer'', ziet Slob. "Om die reden verdwijnen er steeds meer kleine speciaalzaken als bakkers, slagers, groenteboeren.''