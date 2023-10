Van 900 tot 5000: in de media circuleerden deze weken verschillende cijfers als het ging over het aantal mensen met Palestijnse achtergrond die in Nederland wonen. Er is volgens experts ook geen precies aantal te noemen, "maar 900 is geen reëel getal."

In een artikel over het protest in Amsterdam afgelopen weekend beweerde de Volkskrant dat er 'zo'n 900' Palestijnen in Nederland wonen. Dagblad Trouw kwam op een aantal van 5000 mensen van Palestijnse komaf die alleen al in Vlaardingen wonen.

'Plak er een nul achter'

Dat de ene krant het heeft over 'Palestijnen' en de andere over 'mensen van Palestijnse komaf' maakt volgens Palestijns-Nederlands politicoloog Radi Suudi niet veel uit. "Het komt in principe op hetzelfde neer en ik denk niet dat er lang over nagedacht is."

Suudi benadrukt daarbij dat 900 'wel ontzettend laag is'. "Het is geen reëel getal. Ik denk dat je daar op zijn minst een nul achter moet plakken."

Anders geregistreerd

Dat er in Vlaardingen 5000 mensen van Palestijnse komaf wonen, klopt volgens een woordvoerder van de burgemeester van de gemeente Vlaardingen. "Er heeft ooit een journalist onderzoek gedaan naar het aantal Palestijnen in Vlaardingen en daar is dat getal uit voort gekomen. Hij heeft er uiteindelijk een boek over geschreven."

De Palestijnse gemeenschap schat zelf dat er zo'n 35.000 Palestijnse mensen in Nederland wonen. Maar het is lastig om een precies aantal te noemen, vertelt Esther (die niet met haar achternaam in het artikel wil) van de stichting Plant een Olijfboom, die Palestijnse vluchtelingen bijstaat. "In 1948 zijn er 750.000 Palestijnen gevlucht. Die zijn verspreid geraakt over landen in de regio. Palestijnen die vervolgens uit andere landen naar Nederland zijn gekomen, werden geregistreerd op basis van het land waar ze vandaan reisden - bijvoorbeeld als Syriër."

Statenloos of onbekend

En al waren ze direct uit de Palestijnse gebieden gekomen, dan waren ze niet als Palestijn geregistreerd. "Als je uit Gaza naar Nederland komt, word je geregistreerd als statenloos of onbekend. Daarom is het zo moeilijk om te zeggen", vervolgt Esther.

"Ten slotte zijn er mensen die zich als Palestijn identificeren, maar kind zijn van een Nederlandse en Palestijnse ouder en geboren zijn in Nederland."

Voordeel voor Nederland

Suudi geeft aan dat Palestijnen in Nederland een veilig onderkomen hebben kunnen vinden. "Ze kunnen gewoon echt niet terug. Ik ben uit de grond van mijn hart zo blij met dat ze die lijn van goede opvang hebben doorgezet."

"Ik denk dat de Nederlandse samenleving er ook voordeel van heeft gehad. De meesten hebben een opleiding op mbo-niveau, sommigen een opleiding op hbo-niveau en hebben redelijk makkelijk hun draai kunnen vinden hier. Dus dat is in ieder geval een klein beetje positief nieuws."