Veilig Verkeer Nederland wil dat de snelheid op wegen waar we nu 80 kilometer per uur rijden, verlaagd wordt naar 60. Daarmee zou het aantal verkeersdoden kunnen worden teruggedrongen. Toch zetten experts vraagtekens bij het plan.

Van alle dodelijke verkeersongevallen die elk jaar plaatsvinden, gebeurt 41 procent op 60- en 80-kilometerwegen. Reden voor Veilig Verkeer Nederland om aan de bel te trekken met een voorstel om de snelheid op provinciale wegen te verlagen.

Te weinig onderzocht

Om vast te stellen dat een lagere snelheid ook echt leidt tot minder verkeersdoden, is er volgens Jan Hendrik van Petegem meer onderzoek nodig. Hij is verkeerskundig ingenieur bij Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) en waarschuwt dat automobilisten mogelijk een andere route zullen nemen.

"Je hebt kans dat meer automobilisten kiezen voor een route binnendoor over de normale 60-wegen. Daar tref je voetgangers en fietsers aan en is de kans op een frontaal ongeval hoger. Het is dus niet zomaar te zeggen dat een lagere snelheid ook daadwerkelijk goed uitpakt."

Minder fatale ongelukken

Wat wel vaststaat is dat een lagere snelheid zorgt voor een minder grote kans op een fatale afloop. De impact van de klap is volgens hoogleraar transportbeleid aan de TU Delft, Bert van Wee dan namelijk aanzienlijk lager als het misgaat: "Bij 80 kilometer per uur heb je bijna twee keer zoveel energie als bij 60 kilometer per uur."

Een betere manier om het aantal verkeersdoden op provinciale wegen terug te dringen, zou zijn om daar de veiligheid te vergroten. Verkeerskundig ingenieur Van Petegem stelt voor om 'te voorkomen dat mensen frontaal op elkaar botsen en dat als mensen in de berm belanden, ze niet botsen met een obstakel'.

Klap voor het klimaat

Volgens de experts is er dus niet genoeg bewijs dat het plan van Veilig Verkeer Nederland de wegen ook echt veiliger zal maken. Hoofdonderzoeker voertuigemissies Norbert Ligterink van onderzoeksorganisatie TNO wijst nog wel op de gevolgen voor de uitstoot van CO2.

Een verlaging van de snelheid naar 60 kilometer per uur heeft volgens hem nauwelijks effect op de uitstoot: "We praten dan over een paar procent verschil. Het hangt er bijvoorbeeld wel vanaf hoeveel rotondes er op de route zijn, maar het gaat om maximaal 1 à 2 procent."

Vrachtwagens

Waar het volgens hem wél een groot verschil maakt, is bij de stikstofuitstoot van vrachtwagens. Moderne vrachtwagens zijn heel schoon als ze rijden op snelwegen, maar bij een lagere snelheid stoten ze juist meer stikstof uit.

Dat komt doordat de technologie die de emissies controleert bij een lagere snelheid minder goed werkt. "We zien dat de emissies dan substantieel stijgen", vertelt Ligterink. "Bij een verlaging van 80 naar 60 kilometer per uur wordt er 50 procent meer stikstof uitgestoten."