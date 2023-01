Wie zoekt naar een goedkope, tweedehands auto denkt in Nederland waarschijnlijk niet meteen aan een elektrische model. De meeste modellen zijn namelijk nog behoorlijk duur. Zo blijft duurzaam rijden voor mensen met een laag inkomen heel lastig.

In het klimaatakkoord staat dat Nederland in 2030 veel minder CO2 wil uitstoten. Dat wil de overheid onder andere bereiken door vanaf dat jaar uitsluitend elektrische auto's op de nieuwmarkt te laten komen. Maar met nog 7 jaar te gaan loopt het nog niet echt storm met de verkoop van elektrische auto's.

Betaalbare tweedehandsjes

Volgens hoogleraar transportbeleid Bert van Wee van de TU Delft is de instroom van nieuwe elektrische auto's belangrijk voor de betaalbaarheid. "Wat heel belangrijk is is dat het aandeel van elektrische auto's in de nieuwverkopen veel hoger wordt, en misschien vanaf een bepaald jaar 100 procent", zegt hij.

Van Wee: "Als de nieuwverkopen goed op gang komen, dan heb je na verloop van tijd ook steeds meer tweedehands auto's die elektrisch zijn."

Bron: EenVandaag Bert van Wee

Oneerlijk

Dat ze betaalbaar moeten zijn, zal in de toekomst steeds zwaarder gaan wegen. "De tweedehandsmarkt wordt steeds belangrijker als steden gaan zeggen: je mag het centrum niet meer in met een benzine- of dieselauto", zegt de hoogleraar.

"Dat wordt dan als heel oneerlijk ervaren voor mensen met een kleine portemonnee. Die moeten dan de mogelijkheid hebben om die goedkope tweedehands auto te kopen. Nu is dat nog heel moeilijk."

Bekijk ook Zo kun je zonder laadstress gewoon op vakantie met je elektrische auto

Subsidie op elektrische auto's

Nederland geeft dit jaar ongeveer 100 miljoen euro uit aan het subsidiëren van elektrische auto's. Een derde van dat geld gaat naar de tweedehandsmarkt. Maar er worden ieder jaar meer elektrische auto's gekocht dan er subsidie is. Als het geld op is, sluit de pot. "Voor de consument is dat heel vervelend", zegt specialist Elektrisch Rijden Marco van Eenennaam van de ANWB.

"Het moment dat je een elektrische auto zou willen aanschaffen is wanneer je huidige auto niet door de APK komt of wanneer je een hoge onderhoudsrekening hebt. Stel dat dat gebeurt in oktober, dan heb je geen subsidiemogelijkheid. Dat is jammer, want dan kiezen mensen toch voor de benzineauto."

Bron: EenVandaag Marco van Eenennaam van de ANWB denkt dat een continu subsidiebeleid voor een betere tweedehandsmarkt zorgt

Beleid na 2025

Daarnaast is het nog niet duidelijk wat er de komende jaren gebeurt met subsidies en belastingvoordelen. "Het beleid dat er nu is, is vastgesteld tot 2024, 2025. En voor daarna is er nog geen beleid gemaakt", zegt Van Eenennaam.

"Dat is wel een risico voor de uitrol van de elektrische auto, want dat is wel waar je rekening mee houdt bij de aanschaf. Daarom is het heel belangrijk dat er nu wel werk wordt gemaakt van de belasting van 2025 tot 2030. Zodat wanneer je nu een elektrische auto aanschaft, je weet waar je aan toe bent de komende jaren."

Noorwegen is koploper

Het aandeel elektrische auto's ligt in Nederland relatief hoog vergeleken met andere Europese landen. Een kwart van de nieuw verkochte auto's was hier in 2022 elektrisch. Dat het percentage nog hoger kan liggen, bewijst Noorwegen. Daar waren vorig jaar 4 op de 5 nieuw verkochte auto's elektrisch. Dat heeft volgens Van Wee te maken met betere stimuleringsmaatregelen.

"Noorwegen is veel eerder begonnen met het beleid om de nieuwverkoop te stimuleren. Dus daar hebben ze al veel langer een hoog aandeel in de nieuwverkopen en dus ook meer tweedehands elektrische auto's."

Europese regelgeving

Volgens van Wee kan regelgeving het best op Europees niveau gemaakt worden: "Als alleen Nederland nieuwe auto's elektrisch zou laten rijden en andere landen niet, gaan er natuurlijk heel veel auto's naar andere landen."

"Als in heel Europa alle nieuwe auto's elektrisch zouden zijn, verwacht ik dat de tweedehandsmarkt op de langere termijn wel in orde komt."