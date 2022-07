Zomervakantie staat voor de deur. Een hoop Nederlanders vertrekken richting het zuiden, maar als je een elektrische auto hebt kan de reis zorgen voor een hoop stress. Niet nodig, zegt expert Elektrisch Rijden Marco van Eenennaam van de ANWB.

Voor reizigers met een elektrische auto kan het op tijd vinden van een laadstation op weg naar het vakantieadres een hele opgave lijken. Maar je kunt laadstress voorkomen met de juiste route én planning, legt Van Eenennaam uit.

Laadstations en voorzieningen

Volgens van Eenennaam zit er behoorlijk wat verschil tussen Europese bestemmingen als het aankomt op laadmogelijkheden voor elektrische voertuigen. "Je ziet dat een aantal landen wat beter ontwikkeld zijn, zoals Nederland, Duitsland en delen van Frankrijk. Maar ook richting het noorden, zoals in Denemarken, ziet het er goed uit."

Onder andere de afstand tussen laadstations is wat deze bestemmingen zo aantrekkelijk maakt voor vakantiegangers met een elektrische bak. "In Nederland is er een snellaadstation om de 20 á 30 kilometer snelweg." Maar ook de hoeveelheid laadpalen, locatie en voorzieningen, zoals internet, koffie en een toilet, wegen volgens de specialist mee.

'De laadwoestijn'

Helaas hebben niet alle Europese landen overal voldoende laadmogelijkheden. Zo is in België en andere delen van Frankrijk soms geen laadpaal te bekennen. "Er wordt ook wel eens gesproken over de laadwoestijn", vertelt Van Eenennaam.

"Ga je zomaar in het wilde weg een elektrische lange afstand rijden. Dan kan je in dat soort gebieden in de problemen komen omdat daar inderdaad geen snellader staat."

Speciale routeplanner

Het is volgens Van Eenennaam dan ook verstandig om je route te plannen met een speciale routeplanner voor elektrische auto's, zoals de ANWB EV routeplanner of A Better Routeplanner. "Die kijkt naar hoe snel je auto kan laden en ook naar de laadsnelheid van de aanwezige laadpalen onderweg. Daar zit een match, en zo heb je de snelste route om op je eindbestemming te komen met de meest efficiënte laadstops en laadsnelheden."

Naast de routeplanner heeft Van Eenennaam een aantal tips voor elektrische auto's. "Eén daarvan is wel: vermijd zwarte zaterdag. Als er 100 mensen met de elektrische auto rond dezelfde tijd allemaal gebruik maken van hetzelfde snellaadstation, dan kunnen we ons voorstellen dat daar files gaan ontstaan." Ook wordt voor sommige locaties aangeraden om alvast je laadpas aan te vragen, via apps als de ANWB Laadpas, Plugsurfing of Kiwhi.

Laadcapaciteit ligt achter

Dat laadcapaciteit ligt in veel gebieden nog achter ligt, is volgens Van Eenennaam te wijten aan de fase waarin elektrische rijden zich bevindt. "In heel veel landen is er alleen een eerste basisnetwerk van snellaadpalen. Zo'n snellaadstation is niet rendabel, want de auto's ontbreken eigenlijk nog."

Maar nu elektrische auto's steeds populairder worden, raken ook commerciële partijen geïnteresseerd in het bouwen van laadstations. "Het ligt dus vooral aan de marktfase waarin een land zich bevindt."

Op elke parkeerplaats en elk tankstation een snellaadvoorziening

Van Eenennaam denkt dan ook dat het aantal laadmogelijkheden de komende jaren snel zal uitbreiden. "In heel Noord-, West- en Zuid-Europa zal op elke parkeerplaats en elk tankstation een goede snellaadvoorziening zijn. Er staat heel veel op de planning en dat gaat de komende 2 jaar echt gerealiseerd worden."

"Aan de andere kant neemt ook het aantal elektrische auto's snel toe", legt Van Eenennaam uit. "De vraag is of het aantal snellaadvoorzieningen die toename kan bijbenen."

Piekmoment blijft

Ook benadrukt hij dat laadvoorzieningen worden gebouwd op dagelijks verkeer en niet op zwarte zaterdagen. "Dus het piekmoment in de zomer zal lastig blijven. Net zo goed als dat er dan urenlange files op de weg staan, staan die er ook voor een snellaadstation."

Maar die wachtrijen voor laadstations zijn nu slechts een voorspelling, benadrukt Van Eenennaam. "Dat die problemen zich ook echt voordoen deze zomer, moeten we nog gaan zien."

'De benzinerijder ziet 1001 beren op de weg'

Van Eenennaam vindt het belangrijk dat mensen zich niet onnodig laten ontmoedigen. "Veel bestuurders van benzineauto's kopen geen elektrische auto omdat ze er niet mee op vakantie kunnen. Waarschijnlijk komt dat doordat ze bij het tanken nooit een snellader zien. En dus denken ze dat die er niet zijn."

"Een elektrisch rijder ervaart juist dat die snellader niet altijd naast de tankstations staan, maar op een andere locatie. Zo zijn er vanuit het perspectief van de benzinerijder 1001 beren op de weg, terwijl dat voor de elektrische rijder allemaal wel meevalt."