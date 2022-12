Volgens de British Parking Association zou het gewicht van elektrische auto's voor instortingsgevaar van parkeergarages kunnen zorgen. En ook het AD nam deze uitspraak over. Maar het is onzin, zegt onder andere bouw- en branddeskundige Ynso Suurenbroek.

'Instortingsgevaar parkeergarages door zware elektrische auto', kopt het AD. Tussen aanhalingstekens dat wel. De uitspraak komt uit de Britse krant The Daily Mail. Volgens de British Parking Association zou het met name gelden voor oude parkeergarages.

Auto's zwaarder geworden

Een elektrische auto weegt soms wel 500 kilogram zwaarder dan een benzine- of dieselauto. Oude parkeergarages zijn hier niet op gebouwd en kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan, wordt gezegd.

Maar het zijn niet alleen elektrische auto's die zwaar zijn. Ook onze benzine- en dieselauto's zijn in de loop der jaren veel zwaarder geworden, vertellen deskundigen Ynso Suurenbroek en Auke Hoekstra. Die laatste is onderzoeker elektrisch rijden aan de Technische Universiteit van Eindhoven.

SUV's ook zwaar

"Steeds meer mensen rijden in grote SUV's. Dat zijn ook heel zware auto's, dus die zouden wat dat betreft ook een gevaar kunnen vormen voor instorting in parkeergarages", zegt Hoekstra.

Er zijn ook SUV's die veel zwaarder zijn dan elektrische auto's. Het model van de auto is van een groter belang dus. Een elektrische BMW i4 weegt 2125 kilo en een Land Rover van Range Rover, weegt bijvoorbeeld 2.810 kg.

Bekijk ook Elektrische auto kopen dit jaar? Dit zijn de punten waar je op moet letten

Brandgevaar

Bovendien is niet het gewicht van de auto's de grootste risicofactor voor instortingsgevaar, legt bouw- en branddeskundige Ynso Suurenbroek uit. "Een brand verzwakt de constructie veel sneller." En met name het brandgevaar van elektrische auto's kan een probleem vormen.

Hoekstra: "Wanneer er brand ontstaat in een elektrische auto, is het vuur veel heter en geconcentreerder dan bij een diesel- of benzineauto." Als een elektrische auto in een parkeergarage een tijdje in brand staat, komt er dus enorm veel hitte van af. "Dat kan er voor zorgen dat de wapening van het beton van de parkeergarage fundamenteel zwakker wordt", zegt Hoekstra. En dan kan er wel instortingsgevaar ontstaan, vertellen beide deskundigen.