Vanaf vandaag gaat Google accounts die 2 jaar niet meer gebruikt zijn, opschorten. De voornaamste reden is veiligheid, maar er zit ook een duurzaam aspect aan. De opslag kost kost namelijk ontzettend veel energie.

De veiligheidsreden is volgens cyber security-expert Dave Maasland vrij legitiem. "Het feit is natuurlijk dat als je al 2 jaar je account niet hebt gebruikt, om wat voor reden dan ook, de kans groot is dat je inderdaad nog een oud wachtwoord gebruikt, die misschien al eens eerder is uitgelekt." In dat geval zou iemand het account kunnen overnemen en vanuit daar phishing e-mails kunnen versturen.

Datacentra's

Maar er zit ook een hele andere kant aan. De data neemt namelijk enorm veel ruimte in. En om die reden staan er allerlei datacentra te draaien. Maasland denkt dat het uiteindelijk ook een kwestie is van 'data is geld'. "Hoe meer je opruimt, hoe effectiever het voor Google is om die data weer vrij te hebben."

De loeiende datacentra kosten niet alleen energie, maar ook water, koelwater om precies te zijn. "Niet alleen voor de data die gebruikt wordt, maar ook voor het productieproces, het schoonmaken en het bewerken van de materialen. Dat kost behoorlijk veel. En ook dat bespaard Google hiermee", zegt Van Gastel.

Zes HD-bioscoopfilms

Volgens de Volkskrant staat de opslag die Google reserveert voor een Google-account, 15 gigabyte, gelijk aan de opslag van 6 HD-bioscoopfilms. Ook Bernard van Gastel zegt dat dit overeen komt. Hij is hoogleraar duurzame digitalisering aan de Radboud Universiteit.

"Vroeger was een DVD net iets onder de 5 gigabyte, maar de compressietechnieken zijn flink verbeterd. Afhankelijk van de kwaliteit die gekozen is, de frame rate, de kleurendiepte en andere zaken, kost het ongeveer een paar gigabyte."

Besparing

Hoeveel energie er precies wordt bespaard, is niet te zeggen. Daarvoor zouden we het exacte aantal inactieve accounts en hun gigabytes aan opslag moeten weten. Wel bekend is dat er in 2020 1,8 miljard actieve Google gebruikers waren. In een reactie laat Google weten dat het overgrote deel al jaren niet meer wordt verbruikt en daarmee een veiligheidsrisico vormt voor de gebruiker.

De Radboud Universiteit heeft onderzoek gedaan naar het gemiddeld elektriciteitsverbruik van een huishouden per jaar. Dat staat gelijk aan opslag van 100 terabyte. "Als we uitgaan van inactieve accounts die 10 gigabyte aan opslag hebben gebruikt, staan 10.000 accounts gelijk aan het elektra-verbruik van een huishouden per jaar."

Welke accounts worden verwijderd?

Als je je account nog wil redden van de ondergang, is het openen van een mailtje of het afspelen van een YouTube-video genoeg. School- en bedrijfsaccounts blijven wel gewoon bestaan. Het geldt alleen voor privé-accounts.