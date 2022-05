Niet met de maximaal toegestane 25 kilometer per uur, maar veel harder naar school of werk fietsen. Een e-bike opvoeren is snel geregeld: de 18-jarige Quinten ontwikkelde er zelfs een app voor. Toch waarschuwt Veilig Verkeer Nederland voor de gevaren.

De app van Quinten Adema is inmiddels tienduizenden keer gedownload en dat begrijpt hij goed: "Ik vind het zelf fijn om op een opgevoerde e-bike te rijden. Het is een stukje comfort dat je harder kan gaan buiten de bebouwde kom, op lange rechte stukken. Het geeft meer vrijheid."

Van 25 naar 37 kilometer per uur

Quinten ontwikkelde de app vorig jaar. Met één klik kun je van 25 kilometer per uur plots 32 of zelfs 37 kilometer per uur rijden op een e-bike van fietsfabrikant VanMoof. "Gebruikers kunnen zelf de keuze maken hoe hard ze gaan. Ik hoor van veel mensen terug dat ze de auto laten staan nu ze harder kunnen."

De app is niet verboden, want het opvoeren van elektrische fietsen is legaal in Nederland. Eén probleem: je mag de openbare weg niet op met zo'n opgevoerde e-bike, want de maximaal toegestane snelheid is 25 kilometer per uur.

'Doe ik het niet, dan iemand anders wel'

Toch ziet Quinten daar geen probleem in. "Handhaving is er toch niet. Dat is praktisch ook bijna onmogelijk, want je ziet aan de buitenkant niet of de fiets is opgevoerd."

Volgens Quinten is het de verantwoordelijkheid van zijn gebruikers hoe ze met de app en met hun e-bike omgaan: "Als ik niet deze optie biedt, dan doet iemand anders het wel." Toch zitten er behoorlijke risico's aan het opvoeren. Zo ben je niet verzekerd als je betrokken raakt bij een ongeluk.

Veilig Verkeer Nederland wil verbod

Naast Quintens app zijn er ook tientallen fiets- en tuningbedrijven die het opvoeren van e-bikes aanbieden. Veilig Verkeer Nederland (VVN) wil hier een verbod op. Directeur Evert-Jan Hulshof legt uit waarom: "Vrij koopmanschap is prima, maar als het gaat om verkeersonveiligheid moet je ingrijpen. Wij willen wetgeving die de verkoop van opvoersetjes of apps die opvoeren verbiedt."

Volgens VVN is het opvoeren van e-bikes levensgevaarlijk: "Hogere snelheden leiden tot meer ongelukken. Zeker op fietspaden die al hartstikke vol zijn, leiden grote snelheidsverschillen tot gevaarlijke situaties. De fietsen zijn ook niet gebouwd op hogere snelheden en automobilisten zijn er niet op berekend dat fietsers zo hard gaan."

Onderzoek Rijkswaterstaat

Quinten kan zich deels vinden in die kritiek: "Maar met een auto die 100 kilometer per uur kan, rijd je ook niet overal die snelheid. Gebruikers kunnen zelf bedenken waar ze een hogere snelheid kunnen fietsen en waar niet."

Het ministerie van Infrastructuur laat weten dat er voorlopig geen plannen zijn voor een verbod op het opvoeren van e-bikes. Wel onderzoekt Rijkswaterstaat dit jaar hoeveel opgevoerde e-bikes er in Nederland zijn.